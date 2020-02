Les Pelicans marchent sur les Cavaliers pour se rapprocher du Top 8

Leur absence avait valu une série de 13 défaites à leur club, mais Derrick Favors et Zion Williamson sont à 100% désormais, et ce sont eux qui mettent les 12 premiers points de leur équipe.

Pas de quoi décrocher les Cavaliers, à l’inverse du 9-2 qui arrive derrière en même temps que Jrue Holiday et Brandon Ingram. Un run qui va en réalité durer jusqu’à la fin de ce premier quart que les hommes d’Alvin Gentry remportent sur le score de 45-23 en étouffant complètement leurs adversaires, avec 31 points pour le trio Williamson-Ingram-Holiday.

Plus fringants en début de deuxième quart, les Cavs sont plombés par un petit 6-0 qui annule leurs efforts. J.B. Bickerstaff, qui en est à trois victoires en quatre matches à la tête de son équipe, prend un temps-mort pour remotiver ses troupes, mais les étincelles de Collin Sexton ne suffisent pas pour allumer un run qui leur permettraient de revenir dans le match (70-55).

Collin Sexton prend feu pour rien

Après avoir laissé les remplaçants gérer l’avance, le « Big Three » local se montre de nouveau après la pause, rattrapant rapidement la barre du +20. Brandon Ingram est particulièrement en jambes, le All-Star inscrivant 11 nouveaux points en quelques minutes avant de sortir à +23. Mais Collin Sexton va alors planter trois 3-points (il terminera avec 31 unités, record en carrière égalé) qui, ajoutés à ce dunk de Kevin Porter Jr., font un run sec de 11-0 pour revenir à -12 !

Le départ de la dernière ligne droite est important, et ce sont les Pelicans qui le négocient le mieux, avec un petit 5-0 en deux minutes. Et même un 10-2 en quatre minutes grâce à cinq points de plus de Jrue Holiday. L’écart est de nouveau de 20 points et les quelques banderilles des visiteurs ne leur suffiront pas à revenir dans la partie. New Orleans assure à la maison et profite de la nouvelle défaite des Grizzlies pour revenir à deux victoires de leur huitième place – avant de jouer les Lakers lundi.

