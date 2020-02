Les Bucks foudroient le Thunder : + 47 !!!

C’est une rencontre a priori aussi intéressante qu’équilibrée puisque les Bucks restent sur 4 victoires de rang et le Thunder est invaincu à l’extérieur depuis le 6 janvier. Oklahoma City démarre justement mieux avec un 8-2 initial mais Giannis Antetokounmpo et Wes Matthews ne tardent pas à remettre les pendules à l’heure avec un 16-4 qui remet les Bucks en contrôle. Et ce pour toute la soirée !

Pat Connaughton sort du banc pour un panier à l’intérieur puis un 3-points en tête de raquette, et les Bucks gardent leur avantage en 1er quart (31-24). Donte DiVincenzo apporte également sa pierre à l’édifice et les Bucks commencent à prendre la main définitivement avec plusieurs rebonds offensifs qui leur permettent de faire le break à +10.

Le Thunder s’accroche avec Terrence Ferguson de loin ou Shai Gilgeous-Alexander à mi-distance mais le « Greek Freak » ne veut plus attendre. Le MVP 2019 frappe de loin pour pousser l’écart à 14, puis 16, puis 17 et même 21 plus tard. C’est l’écart à la pause pour une équipe du Thunder sonnée debout (70-49).

Une fessée en bonne et due forme

La soirée cauchemardesque d’OKC se poursuit au retour des vestiaires. Giannis Antetokounmpo et les Bucks se transforment en vrai rouleau compresseur et ils ajoutent encore 15 points à leur avantage avec un 37-22 en 3e quart. Antetokounmpo frappe de loin en première intention et il arrive à 32 points et 12 rebonds. L’écart solidement stabilisé au-dessus des 25 points et grimpant à 34, les Bucks dominent leur sujet, une fois de plus (107-69).

Le dernier quart est un simple formalité, l’occasion pour Connaughton d’arrondir son total à 14 points tout comme George Hill. Le banc des Bucks a encore répondu présent avec Robin Lopez à 12 unités. Chris Paul (18 points) et Shai Gilgeous-Alexander (12 points) sont les seuls joueurs du Thunder à tenir le choc dans un revers net et sans bavure (133-86). C’est en fait la pire défaite de la saison pour OKC : -47 !

Résumé sur YouTube