Clutch et scoreur, Derrick Rose met le feu aux Suns

Les années se suivent et se ressemblent pour Phoenix qui ne parvient toujours pas à accrocher le wagon pour se battre pour une place en playoffs. Après deux succès convaincants en déplacement à Utah et Chicago, les coéquipiers de Devin Booker déjouent, et cette nuit, ils ont manqué d’agressivité dès le début de match. Certes l’énergique Kelly Oubre Jr n’est plus là mais ses coéquipiers ont simplement laissé Derrick Rose et Christian Wood prendre confiance dès les premières minutes. Rose se régale, et Detroit prend les devants (11-5).

Elie Okobo en joker

En face, on scrute la relation Rubio-Ayton mais c’est Mikal Bridges qui sert le mieux son pivot pour égaliser (13-13). Côté Pistons, la « second unit » fait le boulot, et Sviatoslav Mykhailiuk prend feu à 3-points. À ses côtés, Brandon Knight fait apprécier son toucher et Sekou Doumbouya son opportunisme. Après douze minutes, Detroit est devant (29-24). De retour sur le parquet, Rubio prend alors le match à son compte. Il impose son rythme et Ayton est rayonnant. Phoenix va mieux, et c’est Elie Okobo qui donne enfin l’avantage (41-38). Le Français ne s’arrête pas là, et sa vitesse perturbe les Pistons comme sur ce touchdown grâce au quarterback Booker. Comme un grand, il passe l’écart à +7 (47-40). Monty Williams décide pourtant de le sortir, et Detroit en profite pour signer un 9-2 et égaliser (49-49). Rose agresse à nouveau la défense, et à la pause, Phoenix n’a qu’un point d’avance (53-52).

Au retour des vestiaires, on assiste au show Booker. Discret jusque-là, l’arrière All-Star se réveille, et tous les ballons passent par lui. Son duel avec Rose est superbe, et les deux se rendent coup pour coup (68-66). Dwane Casey ouvre son banc et comme en premier quart-temps, ça marche. Sekou Doumbouya impose ses épaules, et Brandon Knight frappe de loin. Revenu en jeu, Elie Okobo perd un ballon, et c’est au tour de Khyri Thomas de sanctionner à 3-points pour donner huit points d’avance à Detroit (84-76).

Une fin de match haletante

Les Suns sont dans les cordes, et c’est Derrick Rose qui les enfonce, aidé cette fois de Langston Galloway (94-84). Temps-mort Suns, et retour de Devin Booker. Sauf qu’en face, un ancien Sun a décidé de leur faire des misères : Brandon Knight. Il prend feu et l’écart se stabilise autour des 10 points (102-90). On entre dans le money time et on pense que Detroit tient le bon bout. Sauf que Cameron Johnson sort de nulle part pour lancer un 9-0 ! Il reste une minute à jouer, et les Suns sont revenus à -2 (109-107).

Place alors à Derrick Rose qui, comme un grand, s’en va inscrire deux paniers « clutch » au milieu d’une forêt de bras. Le MVP 2011 est énorme, mais Devin Booker lui répond avec un 3-points improbable en mode plongeon. Il demande une faute qu’il n’obtient pas. Il reste 1.9 seconde à jouer : 113-111 pour Detroit. Remise en jeu pour les Pistons qui se foirent ! Les Suns demandent temps-mort.

La dernière possession est pour Phoenix. Sans surprise, la balle revient à Devin Booker seul dans le corner. Il feinte puis shoote. Ça frappe le cercle pendant que le buzzer retentit. Il réclame à nouveau une faute, mais les arbitres ne bronchent pas. Detroit met fin à une série de sept défaites de suite !

