Les jeunes Hawks se déchaînent sur les Nets

Les Nets doivent rebondir après avoir encaissé trois défaites en quatre matches, et Jarrett Allen montre les muscles dès les premières séquences. Mais John Collins lui répond, et plantent dix points rapides. Le numéro 20 local est en feu, et ne rate aucun shoot, bien aidé par un Trae Young parfait à la baguette. Spencer Dinwiddie et Taurean Prince sont trouvés facilement sur des tirs ouverts, et les Nets ont une courte avance (17-16).

Dinwiddie est très inspiré, et l’entrée de DeAndre Jordan aide à mettre le verrou dans la peinture. Les Hawks ne trouvent pas la clé, et Garrett Temple confirme qu’il est l’une des très bonnes surprises de la saison pour la franchise de Brooklyn. Après douze premières minutes où les deux formations ont joué de manière libérée en attaque, les visiteurs sont devant (36-29).

Jordan met à mal Bruno Fernando, et lui plante un gros dunk sur le nez. Globalement, la seconde unité des hommes de Kenny Atkinson est très disciplinée et Timothé Luwawu-Cabarrot est très bon en défense sur Kevin Huerter. Vince Carter fait quelques acrobaties, mais ce sont toujours les hommes en gris qui ont la main sur le match pour l’instant (43-38). Collins poursuit son petit festival offensif (22 points déjà) en marquant poste bas, et ses coéquipiers sont appliqués en défense, comme très rarement depuis le début de la saison. Young commence à aller provoquer des fautes et les Hawks ont pris les commandes du match (68-62).

Les Nets sont dans les cordes…

Le duo Cam Reddish-De’Andre Hunter fait de gros dégâts à l’extérieur, et les deux rookies sont intenables en cette entame de seconde période. La State Farm Arena est en feu, et les visiteurs font n’importe quoi, ce qui rend fou de rage Kenny Atkinson qui prend… une faute technique. Reddish colle huit points rapides, et les locaux creusent le plus grand écart du match en leur faveur jusqu’à maintenant (86-72).

L’ancien de la maison Taurean Prince essaye de se mettre en évidence de loin, mais les locaux sont morts de faim. Reddish poursuit son coup de chaud (16 points dans ce quart-temps !) et les deux formations se répondent de loin. Dinwiddie tient la maison Nets à bout de bras, et celle-ci tangue dangereusement face à l’une des plus mauvaises formations de la ligue. Après 36 minutes, les hommes en rouge sont toujours à l’avance (108-98).

Les Hawks sont déterminés à ne pas lâcher l’affaire même si leur saison n’a plus aucun enjeu majeur, et Huerter puis le revenant Jeff Teague passent la vitesse supérieure. Collins est au four et au moulin, et les Nets sont dans les cordes. Sous les panneaux, Fernando se bat comme un beau diable et la doublette Young-Collins fait des ravages (120-104). Joe Harris tente de ramener les siens sur les rails avec ses tirs à 3-points, mais les visiteurs sont K.O debout, sans confiance. Collins claque un gros dunk à 3 minutes du terme, et coach Atkinson a compris : les carottes sont cuites. Il vide son banc et son homologue en fait de même. Young, Collins et Hunter peuvent jubiler sur la ligne de fond, leur équipe remporte un succès de prestige (141-118) face à des Nets qui glissent à la 8e place de la conférence Est.

Résumé sur Youtube