Derrick Rose bien parti pour finir la saison avec les Pistons

Pour la deuxième année consécutive, Derrick Rose ne devrait pas goûter aux playoffs. Non seulement son équipe n’est plus dans la course, mais surtout les Pistons n’auraient aucune intention de le lâcher pour qu’il puisse rejoindre un candidat dans la foulée.

Contrairement à Reggie Jackson, donc, coupé il y a quelques jours puis récupéré par les Clippers.

Journaliste à ESPN, Brian Windhorst estime qu’il n’y a « aucune chance » que ce « buyout » du meneur ait lieu. Tout simplement parce que l’ancien MVP représente un rapport qualité/prix d’enfer : il tourne encore à 18 points de moyenne dans la première année de son contrat de deux ans pour 15 millions de dollars.

Le journaliste rapporte que les Lakers auraient affiché leur intérêt, en proposant un échange pour le récupérer. Proposition refusée car les Pistons, s’ils ont bien échangé Andre Drummond, auraient l’intention de s’appuyer sur un tandem Derrick Rose – Blake Griffin pour repartir du bon pied l’année prochaine. Numéros 1 des Draft 2008 et 2009, on ne peut pourtant pas dire qu’ils représentent l’avenir…