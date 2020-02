[Stats & Highlights] Orlando et Charlotte gagnent à nouveau

Après huit défaites en neuf matches, le Magic avait bien besoin de cette victoire contre les Hawks. Tout comme les Hornets face aux Pistons, qui restaient eux sur 13 revers en 14 rencontres. Pour les Bucks, aucun souci, même quand le MVP en titre n’est pas là suite à la naissance de son fils.

Indiana – Brooklyn

Toronto – Minnesota

Dallas – Utah

Denver – San Antonio

Golden State – Miami

Los Angeles Lakers – Phoenix

Detroit – Charlotte : 76-87

Comme d’habitude, les Hornets retrouvent le goût de la victoire contre les Pistons. Alors qu’ils étaient dans le dur, les joueurs de James Borrego ont globalement dominé, et notamment repoussé les Pistons en première mi-temps.

Le match était assez affreux, avec une énorme maladresse au shoot (les deux équipes en-dessous de 38% de réussite) et de la conservation de la balle (21 balles perdues côté Pistons). En seconde mi-temps, les Hornets passent un 8-0 avec des shoots à 3-pts de Jalen McDaniels et Devonte’ Graham. La rencontre est pliée puisqu’en dernier quart-temps, les joueurs de Detroit ne seront jamais en mesure de revenir.

Pistons / 76 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Wood 23 4/8 1/2 1/1 4 4 8 1 3 0 3 0 10 12 T. Maker 24 5/10 0/3 2/3 5 6 11 1 2 1 4 2 12 17 T. Snell 34 1/5 1/5 0/0 0 2 2 4 3 1 0 0 3 6 R. Jackson 28 2/11 2/7 2/2 0 1 1 3 1 0 2 0 8 1 B. Brown 39 5/13 0/2 0/0 3 9 12 5 4 0 3 0 10 16 M. Morris 21 3/11 1/6 3/4 1 0 1 3 3 0 3 0 10 2 J. Henson 17 3/4 0/0 1/1 3 5 8 0 1 0 2 3 7 15 S. Doumbouya 19 2/8 0/3 0/0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 2 B. Knight 13 1/4 1/4 0/0 0 0 0 0 1 1 4 0 3 -3 L. Galloway 23 3/7 1/3 2/2 2 2 4 4 0 1 0 0 9 14 Total 29/81 7/35 11/13 18 33 51 21 18 4 21 5 76 Hornets / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Washington 36 4/10 0/2 0/0 2 1 3 2 3 3 0 1 8 11 M. Bridges 33 7/15 2/7 2/2 2 5 7 0 1 1 2 0 18 16 C. Zeller 22 3/9 0/1 0/0 4 6 10 2 1 0 1 1 6 12 T. Rozier 35 4/13 1/6 2/2 1 6 7 2 1 0 2 0 11 9 D. Graham 35 6/17 1/9 1/2 2 5 7 11 1 2 1 1 14 22 J. McDaniels 17 2/3 2/3 2/2 0 3 3 0 3 0 0 0 8 10 C. Martin 20 2/7 1/3 0/0 1 0 1 0 3 1 1 0 5 1 W. Hernangomez 14 0/4 0/1 0/0 1 3 4 1 2 0 1 0 0 0 M. Monk 29 5/10 2/4 5/6 0 3 3 1 0 3 3 0 17 15 Total 33/88 9/36 12/14 13 32 45 19 15 10 11 3 87

Orlando – Atlanta : 135-126

Vainqueur contre les Knicks dimanche soir après deux prolongations, les Hawks avaient les jambes lourdes et cela était très difficile d’enchaîner contre le Magic. Surtout que les coéquipiers d’Evan Fournier étaient particulièrement en forme avec 79 points en seconde mi-temps dont 42 unités rien qu’en dernier quart-temps.

Les Hawks ont résisté pendant trois quart-temps mais manquaient d’essence quand Fournier, Ennis III et Gordon ont accéléré et passé un 11-0 en dernier acte. Les joueurs de Steve Clifford ont inscrit 18 paniers primés.

Magic / 135 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Gordon 37 10/20 2/3 4/4 6 3 9 4 2 0 2 1 26 28 W. Iwundu 17 2/2 1/1 3/4 0 6 6 3 2 0 1 0 8 15 N. Vucevic 33 10/15 4/6 0/1 2 7 9 9 1 0 0 1 24 37 M. Fultz 29 5/9 1/4 2/2 0 1 1 8 2 3 0 0 13 21 E. Fournier 32 9/17 3/8 1/1 0 3 3 0 2 2 2 1 22 18 G. Clark 11 1/2 1/2 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 4 J. Ennis III 16 2/5 0/2 2/4 3 2 5 1 0 0 1 0 6 6 M. Bamba 14 3/5 1/2 0/0 1 4 5 2 2 2 0 1 7 15 M. Carter-Williams 20 0/3 0/0 5/6 1 3 4 5 2 1 1 0 5 10 T. Ross 31 8/17 5/10 0/0 0 1 1 1 0 1 3 1 21 13 Total 50/95 18/38 17/22 14 31 45 33 14 9 10 5 135 Hawks / 126 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 33 10/14 1/3 1/1 4 4 8 2 3 0 1 1 22 28 D. Hunter 33 4/8 2/2 0/0 0 3 3 1 2 1 0 1 10 12 D. Jones 15 2/3 0/0 0/0 0 2 2 1 3 2 0 0 4 8 T. Young 34 7/19 3/11 12/13 0 1 1 9 0 0 4 0 29 22 K. Huerter 35 5/13 2/7 0/0 0 2 2 7 1 0 3 0 12 10 D. Dedmon 28 5/9 2/4 2/2 0 9 9 1 2 0 0 2 14 22 J. Teague 16 4/5 0/0 0/0 0 3 3 11 0 1 2 1 8 21 B. Goodwin 6 3/5 1/3 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 7 6 V. Carter 15 3/4 3/3 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 8 C. Reddish 24 4/8 2/4 1/1 0 2 2 1 3 1 2 0 11 9 Total 47/88 16/37 16/17 4 27 31 33 18 5 12 5 126

Milwaukee – Sacramento : 123-111

Les Kings auront sans doute des regrets. Largement dominés en premier quart-temps et alors que Giannis Antetokounmpo était absent (naissance de son premier enfant), les Californiens sont revenus et sont même passés devant à l’entame du dernier quart-temps.

Sauf que les Bucks passent alors la seconde avec 13 points de suite. Khris Middleton et Eric Bledsoe (28 points chacun) font beaucoup de mal à la défense des troupes de Luke Walton, quand ces dernières ne trouvent plus la cible en attaque. En quelques instants, Sacramento a lâché et Milwaukee l’a emporté.