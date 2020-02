Le Heat retrouve le chemin de la victoire face à Golden State

Le hasard du calendrier a voulu qu’Andre Iguodala joue son deuxième match avec le Heat face à Golden State. C’est donc par un bel hommage, suivi d’une standing ovation ô combien méritée, que la soirée a débuté.

Miami ne fait pas de quartier

Sur le terrain, dans le sillage de la polyvalence et de la justesse de Jimmy Butler, le Heat prend facilement les commandes du match (18-8). En face, les Warriors cherchent leur rythme. Malgré un 2/12 aux tirs pour commencer la rencontre, ils parviennent à rester en embuscade. Les entrées de Jordan Poole et de Jeremy Pargo coïncident d’ailleurs avec un 10-0 qui les ramène à égalité, avant que Goran Dragic ne redonne l’avantage à Miami (24-20).

Le Heat repart de l’avant grâce à l’adresse de Jae Crowder. Le nouveau venu fait mouche de loin trois fois et ajoute trois lancers francs pour mener un 24-4 de son équipe (54-31) ! Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les Warriors sont à peine à 25% de réussite aux tirs. Seul Jordan Poole, auteur de 12 points, arrive à tirer son épingle du jeu mais ça ne change rien à la physionomie du match. À la pause, Miami compte 18 passes décisives sur 22 paniers marqués, et 19 points d’avance (62-43).

Draymond Green réveille ses troupes

Au retour des vestiaires, les Warriors sortent enfin la tête de l’eau. Leur défense monte d’un ton et Draymond Green (5 points, 9 rebonds, 9 passes) peut enfin prendre le rebond et partir en transition. Cette hausse de rythme permet également à Andrew Wiggins (18 points), discret jusqu’ici, de montrer le bout de son nez. Green insiste sur son coéquipier et il a raison. Wiggins marque 14 points et mène un 18-2 qui ramène Golden State à -5 (71-66).

Il faut le retour en jeu d’Andre Iguodala et le réveil de Jimmy Butler pour stabiliser puis relancer Miami. Le All-Star marque trois paniers de suite et délivre une passe décisive à Kelly Olynyk pour permettre à son équipe d’entamer le dernier quart temps avec huit points d’avance (83-75).

Andre Iguodala et Kelly Olynyk finissent le boulot

L’intelligence de jeu d’Andre Iguodala est responsable des deux premiers paniers du Heat dans cette dernière période. C’est lui qui demande à Olynyk de jouer poste bas face au frêle Zach Norvell Jr, avant de feinter un écran et de partir au dunk sur la possession suivante. Malgré un alley-oop avec la faute de Marquese Chriss (17 points, 9 rebonds), les Warriors prennent l’eau sans Draymond Green et la dixième passe décisive de Kelly Olynyk conclut un 17-7 du Heat qui leur redonne 18 longueurs d’avance (100-82).

Le retour en jeu de l’homme à tout faire de Golden State permet aux Warriors de relever la tête. Ils reviennent plusieurs fois à -11 mais le Heat répond à chaque fois par Jimmy Butler et par Duncan Robinson de loin. Miami retrouve donc le chemin de la victoire avec de finir ce road trip de cinq matchs à Utah.