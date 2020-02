Les Lakers disposent facilement des Suns

Beaucoup d’adresse et de rythme en ce début de match, ce qui rend la partie plaisante à suivre. Les Suns démarrent mieux et le gros poster de Cameron Johnson sur JaVale McGee en est le symbole (14-10). Possession après possession, les paniers s’enchaînent de chaque côté, de loin comme de près. Aucune équipe ne rate. Sans Deandre Ayton, blessé, les Lakers se régalent dans la raquette et dominent au rebond. Ils se procurent de nombreuses « secondes chances » (6 pour eux dans ce quart-temps) tandis qu’Anthony Davis fait la loi à l’intérieur, avec déjà 11 points au compteur. Après douze minutes, Los Angeles est devant (31-30).

Rajon Rondo se distingue

Entré en jeu, Rajon Rondo décide ensuite de prendre le match en main. Il inscrit 8 points rapides et aide les Lakers à se détacher en moins de deux minutes (39-30). En souffrance dans la peinture, Phoenix tente de s’accrocher grâce à sa réussite à 3-points mais les remplaçants californiens, menés par Rajon Rondo (15 points dans ce quart-temps), sont excellents et annihilent la moindre tentative de retour. L’écart se stabilise et, à la mi-temps, les Angelenos mènent tranquillement (61-52) dans une rencontre agréable.

Maladresse oblige, le match a du mal à redémarrer après la pause, ce qui profite à Phoenix. Mais, à plusieurs reprises, les Suns manquent l’occasion de revenir à une possession et leurs adversaires leur font payer cash (69-57).

Avec une adresse retrouvée et une défense en place (notamment sur Devin Booker, fantomatique), les Lakers continuent de faire la course en tête, sans forcer, après trois quarts-temps (90-75). Rajon Rondo, LeBron James, Anthony Davis : chacun se relaie pour alimenter le scoring des locaux.

Les Lakers en contrôle

Comme on pouvait s’y attendre, Les Lakers géreront tranquillement leur avance dans ce quatrième quart-temps, l’écart se maintenant autour de la vingtaine de points. À cinq minutes de la fin, Frank Vogel et Monty Williams ouvrent finalement leurs bancs. Le match est plié, victoire facile de Los Angeles sur son parquet, la 40e de la saison, grâce à une domination outrageuse dans la raquette (59 rebonds à 29) et à un excellent apport de son banc (62 points contre 36). Les Angelenos iront à Denver avant le All-Star Break tandis que les Suns recevront les Warriors.

Meilleur joueur de la rencontre, Rajon Rondo termine à 23 points. À ses côtés, Anthony Davis compile 25 points et 10 rebonds tandis qu’un LeBron James discret aura tout de même flirté avec le triple-double (17 points, 8 rebonds, 9 passes mais 8 ballons perdus).

À noter également le gros double-double de Dwight Howard en sortie de banc (14 points, 15 rebonds). En face, aucune performance à retenir, si ce n’est le match raté de Devin Booker avec ses 10 petits points, à 2 sur 11 aux tirs.