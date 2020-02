Saison terminée pour Jonathan Isaac ?

Victime d’une très grosse entorse et d’une contusion osseuse au genou gauche en début d’année 2020, Jonathan Isaac vient de faire un peu plus de la moitié du chemin de sa rééducation puisqu’il était annoncé absent pour environ deux mois (entre 8 et 10 semaines).

Sauf que le président du Magic vient de refroidir les espoirs d’un retour cette saison… Si cela se confirme, ce sera un sacré coup dur pour les troupes de Steve Clifford, Jonathan Isaac étant le meilleur défenseur du groupe.

« Je ne veux jamais être catégorique à 100 % mais on ne s’attend pas à le revoir cette saison », explique Jeff Weltman. « S’il revient, ce sera une agréable surprise, mais la vérité c’est que, plus on est éloigné des parquets, plus il faudra de temps pour se remettre en forme. De plus, on ne veut jamais se précipiter avec les joueurs et les remettre ainsi en position de se blesser à nouveau. On est, comme toujours, très prudent. »

Pessimiste le dirigeant ? Si le jeune intérieur va au bout des 10 semaines évoquées au moment de sa blessure, il reviendrait autour de mi-mars, soit un mois avant la fin de saison régulière du Magic, programmée le 15 avril.

Quant aux playoffs, Orlando étant actuellement huitième de l’Est, ils sont d’actualité mais loin d’être certains. Le Magic n’a en effet que trois victoires d’avance sur le neuvième et, plus encore, les coéquipiers d’Evan Fournier sont trop irréguliers pour avoir des certitudes à la mi-saison.