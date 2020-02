Les jeunes Grizzlies impatients… qu’Andre Iguodala soit transféré

Le bras de fer continue dans le Tennessee. Andre Iguodala n’a pas porté une seule fois le maillot des Grizzlies, et n’a visiblement aucune intention de le faire. Et la franchise de Memphis refuse toujours le « buy out », préférant récupérer une contrepartie. Alors que la « trade deadline » approche, cette situation ne laisse pas indifférent les joueurs des Grizzlies, en particulier les jeunes pousses.

Dillon Brooks raconte par exemple que la première fois qu’il a vu son « coéquipier » cette saison, c’était lors du passage de ce dernier à la télévision. C’est dire si les relations sont établies… « Ça n’a pas vraiment d’importance, » relativise le shooteur, auteur de 15 points cette nuit face aux Pistons. « Andre Iguodala est un grand joueur. Je pense qu’il fait ce qu’il faut pour sa carrière, mais on ne s’en soucie pas vraiment. »

« Ce n’est pas du tout une distraction, poursuit-il ainsi. « Ce genre de choses me fait marrer : un gars qui est dans notre équipe et qui ne veut pas en être. J’ai hâte qu’on trouve un moyen de l’échanger pour qu’on puisse l’affronter et lui montrer ce qu’est vraiment Memphis. »

Le message est clair et approuvé par son coéquipier Ja Morant qui, en plus d’ajouter un smiley plutôt évocateur, a été jusqu’à « liker » le message d’un autre internaute, appelant Andre Iguodala à aller se faire voir. Ambiance…

https://twitter.com/JaMorant/status/1224544517103259648

On rappelle que l’ancien Warrior s’était fait remarquer en septembre dernier, en évoquant son transfert des Warriors, s’imaginant « sans doute finir à Memphis ou une connerie du genre ».

Bref, malgré la bonne surprise sportive des Grizzlies, l’intention de divorce semble un peu plus acté entre les deux parties. À quand la séparation alors ? Quand Memphis trouvera une contrepartie, à défaut de quoi Andre Iguodala semble bien parti pour faire une saison blanche. Comme le formulait Marc Stein du New York Times, hier : « Il leur reste que 75 heures pour monter un échange prévu depuis des mois. »