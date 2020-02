Jonas Valanciunas ne fait qu’une bouchée des Pistons

Privés de Derrick Rose et Markieff Morris (ainsi que de Luke Kennard et Blake Griffin), les Pistons n’ont pas tenu la distance sur le parquet de Memphis, au lendemain de leur victoire en prolongation devant Denver. Face à une défense bien en place, Detroit a en plus manqué d’adresse, à l’image du 1/16 au tir de Reggie Jackson et du 2/15 de Sekou Doumbouya.

Les locaux prennent les devants après cinq minutes, lorsque Ja Morant trouve Jonas Valanciunas au alley-oop et que le duo Brooks-Crowder parvient à finir en transition (18-12). Dillon Brooks se démène mais Sekou Doumbouya et Christian Wood maintiennent Detroit dans le coup à 3-points (34-32). Au début du deuxième quart-temps, les Pistons passent même un 11-0 alimenté par Langston Galloway et Christian Wood qui conclut la série d’un alley-oop en contre-attaque (36-43).

Detroit vit un cauchemar en troisième quart

Après le duo Jones-Brooks, Jonas Valanciunas remet la main sur la rencontre en inscrivant trois paniers avant la pause même si Langston Galloway égalise juste avant le repos d’un tir à 3-points (53-53).

Memphis change de braquet au retour des vestiaires et passe un 9-0 pour attaquer le troisième acte avec un lay-up acrobatique de Ja Morant et un dunk rageur de Jonas Valanciunas devant Andre Drummond (62-53). Surtout, la défense hausse d’un ton, limitant Detroit à 10 petits points en 12 minutes !

Il faut un nouveau 3-points de Langston Galloway sur une passe de Sekou Doumbouya pour permettre aux hommes de Dwane Casey de continuer à y croire (70-63). Mais le début de quatrième quart-temps leur sera fatal.

Le tandem Morant-Valanciunas met fin au suspense

Memphis passe un 8-2 avec la paire Jackson-Valanciunas aux manettes, puis c’est Ja Morant qui enfonce le clou, trouvant coup sur coup son pivot lituanien dans les airs puis Brandon Clarke seul sous le cercle avant de placer un floater qui met fin aux espoirs de Detroit (90-72). Jonas Valanciunas termine sa soirée faste avec un dunk tandis que Wood permet aux siens d’éviter de sceller un nouveau record de médiocrité offensive cette saison avec un ultime panier à 3-points (96-82).

Après ce 15e succès de la saison à la maison, les Grizzlies en sont désormais à cinq victoires en six matches. Ils retrouvent du même coup l’équilibre et s’accrochent à leur 8e place à l’Ouest.