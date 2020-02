Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez écoeurent les Suns

Avec une infirmerie pleine (six blessés !), les Suns alignent Élie Okobo à la mène et Mikal Bridges en poste 4. Les Bucks essayent de les prendre à la gorge dès les premières séquences de la rencontre, et Khris Middleton se régale des passes de Giannis Antetokoumpo, qui démarre son chantier habituel.

Les visiteurs tentent de calmer le jeu en serrant la vis en défense, et n’ont qu’une possession de retard (13-10). Le rythme de jeu se ralentit, et Deandre Ayton puis Kelly Oubre Jr. soignent leurs statistiques au rebond. De l’autre côté du terrain, Devin Booker enfile les paniers mi-distance, et les Suns restent au contact malgré l’activité de Giannis Antetokounmpo. Après douze minutes, les Bucks sont devant (30-26).

La seconde unité de Monty Williams fait du beau travail en défense, et Cheick Diallo se montre. Par sa mobilité et ses bonnes mains, l’intérieur malien est à l’aise en attaque, et seul le « Greek Freak » s’interpose pour limiter l’impact de l’ancien de Kansas. Le MVP en titre continue de noircir la feuille, et son équipe commence à se détacher au tableau d’affichage (41-34). Devin Booker retrouve le parquet pour relancer sa formation, mais les Suns se heurtent à un énorme Brook Lopez qui contre tout ce qui bouge, sans oublier de planter un 3-points dans l’axe (53-42). Phoenix est débordé et les Bucks concluent la première période de la meilleure des manières sur un 3-points de Khris Middleton (67-52).

Brook Lopez, défense d’entrer !

Au retour des vestiaires, le duo Booker-Ayton montre l’exemple après une mi-temps où les Suns avaient un peu trop tendance à regarder jouer Giannis et sa bande. L’arrière de Phoenix va chercher le cercle et provoque des fautes, mais son équipe reste à quatre possessions d’écart (77-65). Les Bucks cherche un second souffle, et Coach Budenholzer le trouve en lançant Donte DiVincenzo et Pat Connaughton, qui sanctionnent trois fois de suite derrière l’arc, alors que Middleton casse les chevilles de Booker. Les Bucks déroulent, Monty Williams s’agace (97-80).

Le coach des Suns tente un coup en alignant trois meneurs, avec Okobo, Carter et le bondissant Jalen Lecque. Celui-ci apporte du jus et de la fougue en attaque, mais Brook Lopez vient une énième fois distribuer des bâches à tout va (9 contres au total !).

Les Bucks sont en mode « gestion des opérations », et malgré une réaction des Suns, les locaux gardent la main sur le match (105-90). Monty Williams commence à vider son banc en prévision d’un nouveau match dès demain à Brooklyn, pendant que Giannis Antetokounmpo reste sur le parquet à la recherche d’un énième triple double. Les travées peuvent se vider, les Bucks ont bien réagi après le revers face aux Nuggets, et les voilà déjà avec une 42e victoire en 49 matches (129-108).