Le coup de chaud de Furkan Korkmaz écarte les Bulls

Toujours sans Joel Embiid, les Sixers reçoivent des Bulls qui ont aussi des problèmes à l’intérieur, avec les absences de Wendell Carter Jr et Daniel Gafford. C’est donc un duel Al Horford – Luke Kornet qui débute sous le cercle.

En fait, l’ancien Celtic est plutôt en périphérie et c’est Ben Simmons qui est servi près du panier. Le meneur assure comme pivot mais Lauri Markkanen obtient des points faciles en « trailer » quand les Bulls arrivent à s’approcher du cercle ou à servir leurs intérieurs dans le petit périmètre. C’est Chicago qui mène (21-24) à la fin du premier quart-temps, sous l’impulsion de Coby White mais Tobias Harris répond et les deux équipes ne se lâchent pas.

À la mi-temps, on est sur un petit score (46-47) et on attend de voir quelle équipe pourra placer le coup d’accélérateur décisif. C’est d’abord Al Horford qui prend les choses en main, mais Zach LaVine réplique, et quand le duo Ben Simmons – Tobias Harris vient au relais, les Sixers n’ont toujours pas fait le break (65-60).

Furkan Korkmaz prend feu

C’est alors Furkan Korkmaz, rentré en jeu à la place de Josh Richardson, qui va faire la différence. Déjà chaud en première mi-temps, le Turc enchaîne un, puis deux, puis trois, puis quatre paniers à 3-points d’affilée !

Ben Simmons le cherche systématiquement et l’écart a bondi d’un coup à +14 pour les locaux (77-63). Les Bulls tentent bien de recoller mais les remplaçants de Philadelphie assurent, avec notamment James Ennis III, toujours aussi énergique. En confiance, Furkan Korkmaz se permet même d’attaquer le cercle pour claquer un gros dunk, tandis que Matisse Thybulle fait parler ses mains actives en contrant Zach LaVine qui partait au dunk devant lui.

Chicago ne reviendra pas et Philadelphie peut donc empocher sa 20e victoire en 22 matchs à domicile. Reste maintenant à trouver une solidité à l’extérieur, où les Sixers ne sont qu’à 7 victoires pour 14 défaites…