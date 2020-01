Kawhi Leonard préfère avancer caché…

Après la défaite face à Denver, plusieurs joueurs des Clippers mais aussi Doc Rivers avaient souligné le manque de régularité dans leurs résultats cette saison. Ils réclament de la patience car cette équipe compte des blessés mais aussi de nouveaux visages, et il faut du temps pour trouver des automatismes.

Autre grief : le manque d’agressivité et d’envie face à des adversaires dits « faciles ». Apparemment, le message est passé, notamment chez Kawhi Leonard, auteur de 43 points en 29 minutes face à Cleveland la nuit dernière.

« Il ne faut pas être pressé » annonce toutefois le dernier MVP des Finals. « C’est ce que je dis à tout le monde. Il faut être patient. C’est très compliqué d’être champion et la pression n’est pas encore sur nous. On doit continuer à grandir dans le calme et en prenant du plaisir. » C’est ce qu’avaient fait les Raptors l’an passé.

« C’est à quinze que l’on gagnera »

Pour sa part, Doc Rivers doit toujours composer sans Paul George, mais il a pu constater cette nuit que son autre recrue pouvait faire de gros dégâts en peu de temps. Une performance qui a même impressionné ses coéquipiers.

« Sur certains paniers, on se demande comment il fait. C’est spécial de jouer avec un joueur comme ça » avoue Ivica Zubac, l’un des six joueurs à terminer à 10 points et plus. Ce qui illustre d’ailleurs toute la force collective des Clippers, même si Kawhi Leonard a planté 43 points. C’est en saison régulière qu’il faut travailler pour la suite. Il ne faut pas brûler les étapes et investir tout le monde dans le projet de jeu.

« Ne soyons pas pressés de gagner des matchs. Profitons de chaque moment sur le terrain, continuons à grandir et à apprendre de nos moments compliqués » insiste Kawhi Leonard. « On va avoir besoin de tout le monde. Un titre ne se gagne pas à un ou deux. C’est une affaire d’équipe et de collectif. C’est à quinze que l’on gagnera. »

Connu pour son calme, Kawhi Leonard sait par expérience qu’avancer caché n’est pas une mauvaise chose.