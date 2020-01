Les Clippers en quête de constance

En début de saison, Doc Rivers avait réclamé un peu de patience pour juger ses nouveaux Clippers. Le peu d’entrainements en commun et la longue absence de Paul George n’ont pas facilité la mise en route du club. À mi-saison, les Californiens ont remporté de beaux succès, dominant par deux fois les Lakers, mais ils manquent encore de régularité dans leurs résultats et cela agace un peu certains protagonistes côté Los Angeles.

« Nous traversons trop de mauvais moments dans un match. On passe notre temps à dire que c’est de notre faute et ce n’est pas nous… » regrette Landry Shamet. « C’est différent de ce qu’on faisait en début de saison… mais c’est le processus. Nous sommes une nouvelle équipe. Ce ne sera pas parfait chaque soir. Mais c’est à nous de travailler encore plus de dur, de croire en nos capacités et de montrer de la solidarité afin de gagner tous ensemble. »

Leader vocal et défensif, Pat Beverley pense la même chose que son coéquipier. Il y a de nouveaux joueurs et il y a un besoin d’adaptation. Le meneur ne veut donc pas s’affoler et espère que tout va rentrer dans l’ordre dans les semaines qui arrivent. « Il y a de nouveaux visages et de nouvelles voix dans notre vestiaire. C’est la vérité et nous devons continuer à apprendre à jouer ensemble. Je sais que nous le répétons assez souvent, mais ça prend du temps. L’an dernier, nous avions fait une super série après la coupure du All-Star Game, et à nous de faire la même chose. Mais nous sommes à 27-13, ce n’est pas non plus catastrophique » analyse le chien fou californien.

« Notre effectif est assez riche pour lutter face aux meilleures équipes de la ligue »

Cinquièmes à l’Ouest, les Clippers évoluent sans Paul George depuis quelques matches. Blessé à la cuisse gauche, le meilleur intercepteur de la ligue, la saison passée, a manqué à son équipe lors de la dernière défaite face au Nuggets. Mais les blessures ne doivent pas être une excuse. Cette équipe a tellement de qualité qu’elle doit être en mesure de s’imposer même sans l’ancien des Clippers et du Thunder. Elle le faisait d’ailleurs en début de saison.

Le pivot croate Ivica Zubac ne veut ainsi pas se cacher derrière les absences. « Ce n’est pas une excuse. Je pense que notre équipe est assez forte et notre effectif assez riche pour lutter face aux meilleures équipes de la ligue. Tout le monde peut jouer et nous devons avoir confiance en tout le monde. »

Après le 6 février, il ne sera plus possible d’effectuer d’échanges. D’ici là, les Clippers vont peut-être se montrer actifs sur le marché des transferts, avec notamment Andre Iguodala dans leur viseur. En attendant, ils vont devoir trouver des solutions en interne. À l’image de Landry Shamet, chacun va devoir faire son autocritique et voir ce qu’il doit modifier dans son jeu pour permettre à son équipe de remonter dans le Top 3 de la conférence Ouest.

« Moi le premier, je dois être plus dur, être prêt quand on fait appel à moi. Et c’est la même chose collectivement. Nous devons jouer dur chaque soir, montrer qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Ce sera déjà un bon début » conclut avec ambition l’ancien joueurs des Sixers. Les Cavaliers sont prévenus, ils vont affronter ce soir une équipe des Clippers déterminée à afficher l’attitude d’un candidat au titre.