Kawhi Leonard écrase les Cavaliers en trois quart-temps

Il y a deux absents de marque dans cette partie : Kevin Love côté Cleveland et Paul George chez les Clippers. L’une est bien entendue plus embêtante que l’autre, mais ça ne se voit pas en début de match. Cedi Osman met son équipe sur les bons rails avec 6 points rapides, pendant qu’en face Patrick Beverley lui répond avec deux banderilles et que Kawhi Leonard se chauffe avec déjà 10 points dans le premier quart. Mais les 8 points de Collin Sexton permettent aux Cavs de basculer à seulement -5 (31-26).

Grâce à deux 3-points de Garland et Osman, Cleveland passe même brièvement devant. Le temps que Leonard rentre deux tirs primés pour remettre un peu d’ordre dans tout ça. Le Turc en met aussi deux à son tour mais Cleveland ne marque plus pendant trois minutes, et surtout le dernier MVP des Finals aussi en rajoute deux à son compteur : il est dans une grande forme, en témoigne ce dunk avec la faute en fin de mi-temps qui offre 16 points d’avance aux siens (66-50). Il en est à 26 unités.

Va-t-il aller chercher son record en carrière – qui n’est « que » de 45 points ? Malheureusement pour les Cavaliers, qui marquent trois 3-points rapides, il s’y dirige tout droit avec 9 points en 3 minutes. L’écart passe à +20, Lou Williams et Ivica Zubac enfoncent le clou, puis Leonard en remet une couche pour atteindre les 43 points. Mais avec cet écart, qui monte jusqu’à 36 unités, il passe la fin de la soirée sur le banc – son record est préservé. Sa mission est accomplie, les Clippers rebondissent après leur défaite contre Denver et avant de recevoir Orlando vendredi. Les Cavs tenteront de le faire samedi contre les épatants Grizzlies.