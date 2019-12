[Stats & Highlights] Les cancres se rebiffent

Même Phoenix, qui n’avait plus gagné depuis presque trois semaines, a réussi à arracher un succès à Sacramento. Les Bulls et les Spurs n’ont pas eu beaucoup de mal à disposer des Hawks et des Pistons. Sans Trae Young, les journées s’annoncent longues pour Atlanta…

Quant aux Knicks, aux Pelicans et aux Cavaliers, il y a du mieux depuis quelques jours, qui se confirme donc. Les seconds cités ont même mis une fessée aux solides Pacers, fatigués par leur combat de la veille face au Heat.

Denver – Memphis

Boston – Toronto

Miami – Philadelphie

Houston – Brooklyn

Golden State – Dallas

Milwaukee – Orlando

Portland – Lakers

Clippers – Utah

New Orleans – Indiana : 120-98

Belle confirmation des Pelicans, après leur victoire contre les Nuggets, et troisième succès de rang pour la franchise. Les hommes d’Alvin Gentry ont très bien défendu, bloquant les Pacers à 38% de réussite et provoquant 18 ballons perdus, transformés en 24 points inscrits.

Pourtant, Indiana avait mieux entamé la rencontre, en menant de treize points à la fin du premier quart-temps, après un 9-0. Les Pelicans vont alors seulement encaisser 66 points en 36 minutes. Jrue Holiday et Brandon Ingram portent l’attaque, et New Orleans fait le break avec un 30-13 en huit minutes, en troisième quart-temps.

Pelicans / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Favors 27 4/9 0/0 2/4 4 12 16 2 3 1 1 0 10 21 B. Ingram 34 7/16 2/6 8/8 0 5 5 7 4 2 2 0 24 27 L. Ball 30 4/11 4/8 1/2 1 3 4 3 1 0 3 0 13 9 J. Redick 25 5/12 3/7 2/2 1 1 2 2 2 0 1 0 15 11 J. Holiday 29 9/16 2/5 0/0 2 1 3 7 1 2 3 1 20 23 N. Melli 4 1/4 1/3 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 J. Hayes 21 1/2 0/0 0/0 1 3 4 1 3 1 0 1 2 8 F. Jackson 9 2/3 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 5 N. Alexander-Walker 4 2/2 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 6 E. Moore 20 4/10 3/6 0/0 1 3 4 0 0 2 2 0 11 9 J. Hart 26 4/8 2/6 1/2 0 4 4 1 2 1 0 0 11 12 K. Williams 11 0/0 0/0 0/0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 6 Total 43/93 18/42 16/20 11 38 49 25 18 9 12 2 120 Pacers / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 31 5/10 1/3 4/5 4 12 16 4 3 1 4 0 15 26 T.J. Warren 29 6/12 0/2 8/8 1 2 3 1 1 1 1 0 20 18 M. Turner 23 3/9 0/4 3/4 3 3 6 2 3 0 1 0 9 9 A. Holiday 33 7/14 4/6 7/7 0 2 2 2 3 1 5 0 25 18 J. Lamb 27 2/12 0/4 3/3 0 6 6 2 2 1 1 1 7 6 T.J. Leaf 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 A. Johnson 4 2/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 7 J. Holiday 27 0/4 0/3 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 -4 D. McDermott 21 4/9 1/4 0/0 1 1 2 0 0 0 2 0 9 4 G. Bitadze 8 1/3 0/1 1/2 1 3 4 0 0 0 0 1 3 5 E. Sumner 8 0/4 0/1 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 -2 T.J. McConnell 25 2/5 0/0 0/0 1 1 2 6 2 1 3 0 4 7 Total 33/85 6/28 26/29 12 34 46 17 16 6 18 2 98

Washington – New York : 100-107

Mike Miller continue de redresser les Knicks, avec une 5e victoire en 11 matches. New York a profité de l’absence de Bradley Beal et d’une défense solide pour l’emporter, après une rencontre disputée.

C’est Julius Randle, excellent depuis quelques matches, qui va mettre les Knicks devant à huit minutes du terme. Ensuite, la défense étouffe les Wizards, qui ne parviennent plus à marquer pendant six minutes et n’inscrivent que huit unités en huit minutes pour finir la partie.

Wizards / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Williams 14 0/0 0/0 2/2 1 2 3 2 1 0 0 0 2 7 I. Mahinmi 28 4/9 0/1 1/3 5 5 10 0 2 1 1 2 9 14 I. Thomas 29 5/21 2/5 8/8 2 2 4 4 3 1 1 0 20 12 G. Payton II 30 6/9 2/4 1/2 2 4 6 2 0 6 3 0 15 22 T. Brown Jr. 38 4/18 0/5 1/1 0 8 8 3 4 3 2 0 9 7 A. Pasecniks 19 1/4 0/0 2/4 2 3 5 0 4 0 2 0 4 2 I. Smith 21 4/12 2/4 3/4 0 3 3 2 2 1 1 1 13 10 I. Bonga 20 2/5 0/0 4/4 2 2 4 1 2 2 0 0 8 12 G. Mathews 9 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -1 A. Schofield 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. McRae 29 7/16 4/5 2/3 0 5 5 2 2 1 1 0 20 17 Total 33/96 10/25 24/31 14 35 49 16 22 15 11 3 100 Knicks / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Gibson 13 2/2 0/0 0/0 1 2 3 0 3 0 2 2 4 7 J. Randle 39 11/21 2/6 6/7 3 13 16 6 1 1 5 0 30 37 M. Morris Sr. 23 2/9 2/5 4/4 0 4 4 3 5 0 1 0 10 9 E. Payton 31 2/8 0/3 0/0 1 3 4 8 2 0 6 1 4 5 R. Barrett 31 5/13 3/5 1/1 1 4 5 1 2 0 2 0 14 10 B. Portis 21 8/12 1/2 0/1 2 1 3 0 2 1 3 0 17 13 K. Knox II 19 1/4 1/2 3/4 0 4 4 0 2 0 0 0 6 6 M. Robinson 13 4/5 0/0 1/4 3 6 9 0 4 1 0 2 9 17 F. Ntilikina 17 1/2 1/2 5/5 0 4 4 5 4 1 1 0 8 16 A. Trier 7 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2 D. Dotson 26 2/7 1/4 0/0 0 3 3 2 0 1 0 0 5 6 Total 38/85 11/31 20/26 11 45 56 25 25 5 21 5 107

Minnesota – Cleveland : 88-94

Les Wolves sont bien malades. Car s’incliner face aux Cavaliers, privés de Kevin Love, et alors que ces derniers ont perdu 29 ballons, c’est signe d’un profond mal collectif. C’est Darius Garland et Collin Sexton qui prennent les commandes de l’attaque, notamment en dernier quart-temps, alors que les intérieurs de John Beilein ont écrasé les Wolves au rebond.

Minnesota réussit à passer devant, après un 9-0, à moins de sept minutes de la fin. Sauf que les Cavaliers réagissent avec un 10-2. Darius Garland inscrivant cinq points durant ce run. Collin Sexton va lui marquer deux lancers-francs dans les ultimes secondes pour confirmer cette victoire.

Timberwolves / 88 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Covington 35 5/13 3/9 1/2 2 5 7 3 5 4 2 1 14 18 G. Dieng 23 2/8 0/5 1/1 3 4 7 2 3 4 2 1 5 11 S. Napier 23 3/17 1/6 2/2 1 1 2 3 2 1 4 0 9 -3 T. Graham 25 1/3 0/2 1/1 0 1 1 1 3 1 1 0 3 3 J. Culver 24 3/7 1/2 0/2 2 1 3 0 4 2 3 3 7 6 N. Vonleh 24 4/5 0/0 0/0 3 6 9 3 4 2 1 1 8 21 K. Martin 30 6/15 3/7 2/2 1 5 6 0 2 1 0 0 17 15 K. Bates-Diop 11 2/4 0/2 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 6 5 J. Teague 27 7/14 0/2 4/5 0 0 0 4 2 1 2 0 18 13 J. Okogie 20 0/7 0/2 1/2 0 3 3 1 4 1 2 2 1 -2 Total 33/93 8/37 14/19 13 26 39 17 29 17 17 8 88 Cavaliers / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Nance Jr. 31 4/7 1/3 0/0 2 7 9 0 3 1 2 1 9 15 C. Osman 27 2/7 1/4 2/4 1 6 7 1 2 0 2 0 7 6 T. Thompson 35 2/9 0/0 8/10 4 11 15 3 1 0 4 1 12 18 C. Sexton 34 5/17 0/1 8/11 3 4 7 1 3 1 6 0 18 6 D. Garland 29 8/11 2/4 0/1 1 1 2 3 5 2 5 0 18 16 J. Henson 13 2/3 0/1 0/0 2 7 9 2 1 1 1 2 4 16 A. McKinnie 12 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 D. Exum 16 3/7 0/1 2/2 0 3 3 0 0 1 2 0 8 6 M. Dellavedova 13 2/5 0/3 2/2 1 2 3 1 2 1 1 0 6 7 K. Porter Jr. 30 3/10 0/3 4/6 0 5 5 2 4 1 4 0 10 5 Total 32/77 4/20 26/36 14 47 61 13 21 8 28 4 94

Chicago – Atlanta : 116-81

Les Hawks sont déjà en grande difficulté, et donc sans Trae Young, ils ne peuvent pas espérer grand-chose. Même un Lauri Markkanen malade et incertain avant la rencontre s’est amusé, avec 25 points. Atlanta a fait illusion quelques secondes, après avoir mené 4-0. Ensuite, ils encaissent un 14-0 et c’est déjà le début de la fin.

John Collins peut bien se débattre, il est trop seul. Lauri Markkanen et Zach LaVine jouent juste et Chicago n’est jamais inquiété. Et alors qu’il y a 18 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps, Coby White ferme le cercueil avec cinq points de suite pour commencer le dernier acte.

Bulls / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Markkanen 22 8/14 4/9 5/6 2 2 4 1 3 0 1 0 25 22 W. Carter Jr. 26 4/8 2/3 3/4 3 5 8 4 2 1 2 0 13 19 K. Dunn 30 2/6 0/0 0/0 0 2 2 4 1 3 1 0 4 8 Z. LaVine 30 7/15 3/7 2/2 0 7 7 4 0 2 2 0 19 22 T. Satoransky 30 5/8 1/2 0/1 2 6 8 6 1 2 2 0 11 21 L. Kornet 5 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 5 T. Young 23 3/7 1/2 3/4 1 5 6 1 2 2 1 0 10 13 D. Gafford 17 3/5 0/0 0/0 2 2 4 0 2 0 2 2 6 8 C. White 26 8/11 2/3 0/0 1 4 5 0 1 0 5 0 18 15 S. Harrison 5 0/3 0/0 2/2 0 2 2 1 2 2 0 1 2 5 R. Arcidiacono 6 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 A. Mokoka 3 0/2 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 D. Valentine 17 2/4 1/2 0/0 0 2 2 1 1 1 1 1 5 7 Total 43/87 15/31 15/19 13 38 51 22 15 13 17 5 116 Hawks / 81 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 33 14/26 2/6 4/4 4 4 8 2 0 1 2 3 34 34 B. Fernando 14 2/6 0/1 0/0 1 0 1 0 3 1 0 0 4 2 D. Hunter 30 2/9 2/4 0/0 0 3 3 3 1 0 4 0 6 1 C. Reddish 28 1/5 0/3 0/0 1 4 5 6 0 2 1 0 2 10 K. Huerter 30 2/12 0/5 2/2 0 1 1 4 2 0 3 0 6 -2 A. Len 20 4/4 2/2 0/3 0 5 5 2 3 0 1 0 10 13 D. Jones 11 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 2 7 B. Goodwin 12 2/5 1/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 5 V. Carter 12 0/4 0/3 2/2 0 4 4 1 0 0 2 1 2 2 E. Turner 4 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 A. Crabbe 23 2/8 1/7 0/0 0 2 2 3 2 1 2 0 5 3 D. Bembry 22 2/5 1/2 0/0 1 4 5 0 3 2 3 0 5 6 Total 32/86 9/34 8/11 9 30 39 24 16 8 19 5 81

San Antonio – Detroit : 136-109

Peu sûrs balle en main en second quart-temps, en perdant notamment neuf ballons, et face à un Andre Drummond en grande forme, les Spurs ont dû attendre le troisième quart-temps pour faire la différence, en allumant de loin.

Les Texans marquent 42 points dans le troisième acte, avec un 25-9 passé en quatre minutes. Dans cette rencontre, les Spurs envoient 18 shoots à 3-pts (leur record de saison) pour déborder les Pistons, qui n’ont pas pu compter sur Blake Griffin, en grande souffrance. Même LaMarcus Aldridge était de la fête, avec son record en carrière dans ce domaine (cinq paniers primés).

Spurs / 136 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Lyles 20 2/4 1/2 0/0 1 2 3 3 2 1 0 2 5 12 L. Aldridge 30 9/19 5/6 2/2 3 9 12 1 3 1 1 2 25 30 D. Murray 28 5/8 2/3 1/1 0 4 4 5 2 2 2 0 13 19 D. DeRozan 32 13/16 0/0 3/5 0 5 5 8 3 0 2 0 29 35 B. Forbes 30 6/8 3/5 3/3 0 3 3 3 1 1 1 0 18 22 D. Eubanks 3 3/3 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 6 9 R. Gay 20 6/9 4/7 0/0 0 7 7 1 3 1 2 1 16 21 J. Poeltl 23 1/2 0/0 2/2 0 9 9 1 1 2 1 2 4 16 D. White 20 1/6 1/5 1/2 1 1 2 5 2 0 1 0 4 4 P. Mills 15 3/10 2/6 0/0 0 2 2 3 0 0 0 0 8 6 L. Walker IV 16 4/8 0/1 0/0 1 0 1 0 3 0 1 0 8 4 M. Belinelli 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 53/93 18/35 12/15 7 44 51 30 20 8 11 7 136 Pistons / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Griffin 29 3/16 3/10 3/4 0 2 2 2 2 0 0 0 12 2 A. Drummond 37 7/16 0/1 7/12 5 13 18 3 2 1 0 4 21 33 T. Frazier 22 3/6 0/1 1/2 0 1 1 4 4 0 2 0 7 6 T. Snell 19 1/4 1/4 0/0 0 1 1 1 2 1 0 0 3 3 S. Mykhailiuk 14 2/4 1/3 0/0 0 1 1 0 1 1 2 0 5 3 T. Maker 5 1/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 C. Wood 23 1/4 0/3 2/4 3 3 6 1 0 0 0 0 4 6 L. King 3 2/3 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 5 D. Rose 27 10/17 2/4 2/2 0 3 3 4 0 4 4 0 24 24 B. Brown 33 4/7 1/2 2/6 0 4 4 3 2 2 2 1 11 12 L. Galloway 27 6/9 3/5 0/0 1 2 3 1 2 0 0 0 15 16 Total 40/90 12/36 17/30 10 30 40 20 15 9 11 5 109

Sacramento – Phoenix : 110-112

Monty Williams peut enfin souffler : Phoenix a gagné un match. Ce fut dur, mais c’est fait. Tout s’est joué dans le « money time » avec un Devin Booker qui marque onze points dans le dernier quart-temps ou sert Ricky Rubio à 3-pts à 90 secondes du terme.

Les Suns ont pris l’avantage, d’un point, dans les ultimes secondes, et ils cassent la press tout terrain des Kings en quatre passes pour se donner de l’air. Harrison Barnes aura la balle de match à 3-pts, après un lancer-franc manqué de Booker, mais il manque sa tentative.