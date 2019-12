Un immense James Harden fait des misères aux Nets

Pas de Clint Capela au coup d’envoi, mais les Rockets attaquent cette rencontre pied au plancher. C’est une vague blanche qui déferle sur les Nets, et c’est évidemment James Harden qui fait la différence. Comme Capela n’est pas là, il transforme ses passes lobées en floater, et il n’en oublie pas de planter des 3-points compliqués ou lointains. Les Nets encaissent un 10-0, et le barbu vient de leur planter trois « step back » de suite (26-16) !

Et le bougre insiste puisqu’il plante 7 points de suite, avec cette fois un lay up dans le trafic pour varier les plaisirs. La star de Houston en est à 15 points d’affilée, et Houston s’échappe (35-18). Mike D’Antoni peut alors rappeler son leader, et c’est Ben McLemore qui donne 22 points d’avance à la fin du premier quart-temps !

Du très bon Jarrett Allen

Va-t-on assister à une fessée mémorable ? C’est mal connaître les Nets qui s’accrochent. Avec Timothe Luwawu-Cabarrot comme fer de lance, Brooklyn passe un 9-0 pour se relancer (47-34), puis Taurean Prince fait apprécier son adresse dans le corner pour ramener l’écart sous les dix points (49-40). Les Nets ont fait le plus dur, et comme Spencer Dinwiddie n’en met pas une, c’est Jarrett Allen qui tient l’équipe à bout de bras. Le pauvre Isaiah Hartenstein souffre, et Allen l’enfonce quasiment sur chaque action. Le dunk final de Russell Westbrook ne change rien, les Nets sont bel et bien revenus dans le match (63-54).

Au retour des vestiaires, on a l’impression de revivre le premier quart-temps. James Harden reprend son festival de « step back », et Houston signe un 8-0 pour reprendre le large (71-54). Mais les Nets ne plient pas, et c’est encore Allen qui tient la baraque. À ses côtés, Dinwiddie se montre enfin, et comme en première mi-temps, Luwawu-Cabarrot fait du bien par ses 3-points (84-72).

Les Nets passent devant…

Brooklyn est à nouveau dans le match et à cheval sur les deux quart-temps, les hommes de Kenny Atkinson signent un 14-0. Les Rockets restent sur huit tirs ratés de suite, et ils ne mènent plus que de deux points (88-86). Russell Westbrook stoppe l’hémorragie mais sur une double claquette de DeAndre Jordan, les Nets passent devant (90-89). Il reste neuf minutes à jouer.

De qui va venir le salut pour Houston ? De James Harden évidemment ! Des floaters, des « step back »… On connaît la chanson, et les Nets aussi, mais il n’y a rien à faire. D’autant qu’il reçoit le soutien d’Austin Rivers (104-96). Dinwiddie marque rapidement, mais Harden l’enfonce à 3-points avec la main sur le visage. Il n’y a rien à faire, et Houston s’impose 108-98 pour une 5e victoire en six matches. Les Rockets se sont fait peur mais Harden reste Harden : 44 pts, 10 rbds, 6 pds, 4 cts à 17 sur 27 aux tirs. Il n’y a rien à redire.