Dans un match de folie, Luka Doncic stoppe la série de victoires des Warriors

Il ne fallait pas arriver en retard au Chase Center en cette fin d’après midi ! D’Angelo Russell (35 points) bondit des starting blocks pour marquer les 15 premiers points de Golden State à 100% de réussite aux tirs, dont trois tirs à très longue distance. En face, Luka Doncic n’est pas reste. Il inscrit ses trois premières tentatives à 3-points et distribue trois passes décisives pour garder Dallas au contact (18-17).

Le feu d’artifice continue de plus bel. Avec les deux défenses qui trappent Russell et Doncic sur pick & roll, les deux équipes bougent la balle pour trouver des tirs ouverts. Les Warriors terminent le quart temps à 9 sur 13 de loin, Dallas à 10/15, alors que Russell finit avec 18 points et Doncic 15 pour aller avec 7 passes décisives et 5 rebonds (41-41) !

Le deuxième cinq des Mavs prend alors l’ascendant mais Steve Kerr passe en zone. Trois stops de suite débouchent sur deux nouvelles banderilles de loin coup sur coup de D’Angelo Russell qui remettent les Warriors devant (56-55). Le retour de Luka Doncic relance Dallas mais Russell répond. Alors que les esprits s’échauffent entre Draymond Green et Kristaps Porzingis (18 points), les deux meneurs se répondent coup sur coup derrière les 7m25 et au cercle et Golden State garde la tête avant de retrouver les vestiaires (74-72)

À la pause, D’Angelo Russell compte 30 points à 11 sur 15 aux tirs, dont 8 sur 11 de loin, alors que Luka Doncic est aux portes d’un triple double avec 25 points, dont 5 sur 6 de loin, 8 passes et 7 rebonds ! Et les deux équipes continuent de marcher sur l’eau avec 28 3-points cumulés à près de 60% d’adresse.

Luka Doncic et Dallas accélèrent

Dans le sillage de Luka Doncic, qui valide sans surprise son neuvième triple double de la saison, Dallas prend les devants. Draymond Green ne laisse cependant pas les Mavs prendre le large. Remonté comme une pendule depuis son altercation avec Porzingis, Green est partout. Il provoque des passages en force, il est partout dans les rotations, et convertit deux 3-points alors que le Letton l’ignore volontairement pour remettre Golden State devant au score (84-82).

Malheureusement pour les Dubs, Tim Hardaway Jr (25 points), bien servi par Doncic, lance un 10-0 de Dallas. Cette série est toutefois stoppée par un long temps mort alors que D’Angelo Russell reste au sol pendant près de cinq minutes avec une blessure au cou, suite à un choc la tête la première avec la hanche de Luka Doncic. Malgré l’entrée d’une civière, le meneur de Golden State parvient à rejoindre les vestiaires par lui même.

Les Mavs ne relâchent pourtant pas la pression et profitent de ce coup du sort pour enfoncer le clou. Le 10-0 se transforme en 28-4 grâce à un altruisme modèle et une adresse toujours aussi insolente (100-88). La fin du quart temps nous offre alors une vive altercation entre Marquese Chriss et Luka Doncic, une faute technique au premier nommé, une deuxième à Damion Lee et un buzzer beater de Ky Bowman (117-98) !

Plus de peur que de mal pour D’Angelo Russell

Le match dans la poche des Mavs, les deux seuls intérêts du dernier quart-temps sont le retour en jeu de D’Angelo Russell et la possibilité de voir Dallas égaler ou battre le record NBA de 27 3-points marqués sur un match établi par les Rockets en avril dernier. Les Mavs restent bloqués à 24 mais continue leur belle saison derrière la magie de Luka Doncic.