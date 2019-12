En triple double, Nikola Jokic permet aux Nuggets de résister au retour des Grizzlies

Surpris par les Pelicans à Noël, les Nuggets ont entendu les critiques de Mike Malone, qui pestait contre leur manque d’énergie défensive. Paul Millsap absent, c’est Mason Plumlee qui le remplace dans le cinq majeur, et Denver fait un gros travail pour contrôler l’accès au cercle et interdire la peinture aux Grizzlies.

Ja Morant et ses coéquipiers ne trouvent pas leurs tirs, alors que Nikola Jokic est déjà chaud. Et comme Will Barton et Michael Porter Jr l’accompagnent, l’écart atteint déjà 23 points (41-18) au milieu du deuxième quart-temps.

La soirée s’annonce longue pour Memphis, mais cette équipe a du coeur, alors que Denver perd petit à petit son intensité. Ja Morant et ses coéquipiers recollent ainsi à une petite possession (52-49) dans le troisième quart-temps, et tout est donc à refaire pour les hommes de Mike Malone.

Le duo Jamal Murray – Nikola Jokic retourne donc au charbon, Mason Plumlee affichant son élasticité poste bas, mais Brandon Clarke et les Grizzlies n’abdiquent pas et restent à portée de hold-up de leurs hôtes.

Il faut que Nikola Jokic multiplie les actions d’éclat pour définitivement écarter la menace. Technique poste bas, passe aveugle pour Jerami Grant dans le dos de la défense, panier volleyé dans le panier suite à une passe avec rebond de Jamal Murray… Le pivot serbe écoeure finalement Denver et permet à son équipe (22 victoires – 9 défaites) de reprendre sa marche en avant, toujours bien installée à la deuxième place de la conférence Ouest.

C’est le 7e triple-double de la saison pour Nikola Jokic (31 points, 10 rebonds, 10 passes) et le 35e de sa carrière.