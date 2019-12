Revanchards, les Raptors donnent une leçon aux Celtics

Le soir de Noël, Toronto n’avait jamais été en mesure de contrarier Boston. Blessé à la cheville justement ce soir-là, Kyle Lowry semble à 100% ce samedi, et il a clairement envie de montrer autre chose. Le meneur canadien est motivé et il emmène toute son équipe avec lui. Comme toujours, Boston joue bien au basket mais les Raptors aussi. Ils arrivent à mettre du rythme en attaque à l’image d’un Lowry qui relance au maximum pour scorer ou pour trouver Pat McCaw sur des coupes au paniers (19-17).

La confiance est du côté de Toronto qui continue à bien défendre et à lâcher les chevaux en attaque. Boston souffre face à la vitesse de Fred VanVleet et la justesse de Lowry. Les Celtics ont énormément de mal à développer leur jeu et l’écart ne cesse de grimper (29-19). Malgré les encouragements du TD Garden, les hommes de Brad Stevens n’ont pas les solutions. Le coach des locaux tente d’ouvrir son banc mais c’est sans effet : les champions NBA sont trop forts. Dominés aux rebonds, incapables de se démarquer et en dessous en terme d’intensité, les Celtics ont raté leur 1er quart temps (36-25).

Des Celtics dans la réaction

De retour après son grave problème aux yeux, Marcus Smart redonne un peu de liant à son équipe. Défensivement, il n’a plus rien à prouver mais offensivement il arrive aussi à être essentiel. Trouvé poste bas, Enes Kanter commence à se faire une place dans la raquette adverse et Boston réveille son public (38-33).

Pendant quelques minutes, on pense que les Celtics ont retrouvé l’envie de défendre… Mais le souci, c’est qu’ils n’arrivent pas à être adroits en attaque. Kemba Walker commence à prendre les choses en main et score sur des situations de pick-and-roll mais Toronto tient bon. L’énergie de Terrence Davis conjuguée à la détermination du duo Chris Boucher/Rondae Hollis-Jefferson met sous silence tous les fans des Celtics (49-37).

Dans le dur, Boston tente de s’en remettre à ses hommes forts. Walker, Jayson Tatum et Gordon Hayward parviennent à réduire l’écart avant la pause, et Toronto ne mène plus que de cinq points (59-54).

Monsieur Lowry

Même physionomie de rencontre au retour des vestiaires. Boston continue à être dans la réaction. Ils subissent la loi de Raptors et les deux vétérans (Lowry et Ibaka) montrent la voie en marquant à 3-points (70-58). Pourtant, la solution semble évidente pour Boston. A chaque fois que les coéquipiers de Jaylen Brown parviennent à limiter le jeu de transition de leurs adversaires, ils arrivent à revenir dans la partie. Sous l’impulsion d’Hayward et de Daniel Theis, ils recollent à une possession après avoir passé un 9-0 (70-67).

Mais Toronto ne doute pas et reprend sa marche en avant. En l’absence de Siakam, Gasol et Powell, c’est encore et toujours Lowry qui tient la baraque. Il reçoit le soutien de son alter ego VanVleet. Irrégulier depuis son retour de blessure, c’est lui qui assomme Boston dans ce 3e quart temps. Tir à 3-points, réussite aux lancers francs, grosse défense sur Kemba Walker, VanVleet est partout. Les Celtics ont pris un coup derrière la tête (89-79).

Boston donne tout pour revenir rapidement mais l’expérience de Lowry et Ibaka est précieuse, et Toronto fonce vers la victoire (98-85). C’est d’ailleurs le meneur All-Star qui va tuer tout suspense à moins de 5 minutes de la fin en plaçant deux bombes à 3-points coup sur coup (106-90), imité plus tard par le triple champion NBA Patrick McCaw. C’est terminé, Boston ne reviendra pas dans ce match et Nick Nurse peut demander à Lowry de venir se reposer sur le banc. Le champion en titre signe une belle victoire chez un adversaire direct, et ça efface la contre-performance du soir de Noël.