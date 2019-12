[Stats & Highlights] Les Nets résistent aux 47 points de Trae Young

La logique est respectée à l’Est avec les Sixers qui se réveillent face aux modestes Wizards, les Nets qui dominent les Hawks, et des Bulls qui gagnent à nouveau face à des Pistons très diminués. Les défaites s’enchaînent pour les Hawks, et les Pistons. Même chose pour Phoenix et Minnesota à l’Ouest, battus pour les 7e et 10e fois de suite !

Charlotte – Utah

Portland – Minnesota

New York – Milwaukee

Phoenix – Houston

Memphis – Sacramento

San Antonio – LA Clippers

Detroit – Chicago : 107-119

Sweepés la saison passée par les Pistons, les Bulls s’imposent une 3e fois face aux Pistons cette saison. Zach LaVine et Coby White plantent cinq paniers à 3-points chacun, symboles d’une équipe en grande forme derrière l’arc : 18 sur 35 ! C’est au retour des vestiaires que Chicago prend la mesure de Detroit, privé de Blake Griffin et de Derrick Rose.

Le 3e quart-temps est à sens unique, mais les Pistons s’accrochent grâce à Markieff Morris, et ils égalisent même dans le 4e quart-temps (96-96). C’est Zach LaVine à coup de 3-points qui délivre les Bulls, qui grimpent à la 10e place, à une victoire du Magic, 8e.

Pistons / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Morris 37 8/19 7/12 0/0 0 1 1 6 3 0 1 0 23 18 A. Drummond 37 8/17 0/1 3/4 3 11 14 3 4 5 5 2 19 28 T. Snell 32 4/6 3/3 0/0 1 0 1 2 0 2 0 1 11 15 L. Kennard 31 6/14 4/9 0/0 1 3 4 3 4 0 5 0 16 10 B. Brown 33 2/8 0/1 0/0 0 3 3 4 2 2 4 0 4 3 T. Maker 12 2/2 0/0 3/3 0 0 0 0 3 1 0 1 7 9 T. Frazier 28 5/6 1/1 2/2 1 1 2 9 3 1 1 0 13 23 L. Galloway 16 4/8 1/3 1/1 0 3 3 1 1 1 0 0 10 11 S. Mykhailiuk 14 1/7 0/5 2/2 0 1 1 2 0 2 0 0 4 3 Total 40/87 16/35 11/12 6 23 29 30 20 14 16 4 107 Bulls / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Markkanen 29 6/11 1/3 2/2 2 5 7 2 0 1 0 2 15 22 W. Carter Jr. 30 4/8 1/1 3/3 4 8 12 1 4 0 3 0 12 18 K. Dunn 34 4/7 1/2 0/0 0 3 3 4 1 4 2 0 9 15 Z. LaVine 37 9/15 5/7 10/14 0 5 5 5 4 1 5 0 33 29 T. Satoransky 38 6/11 2/6 2/2 2 6 8 5 0 2 4 0 16 22 T. Young 24 3/9 2/7 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 8 3 D. Gafford 13 1/3 0/0 2/2 2 2 4 0 3 0 1 2 4 7 C. White 18 6/10 5/7 2/2 1 4 5 1 0 0 2 0 19 19 R. Arcidiacono 6 1/1 1/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 6 D. Valentine 11 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 Total 40/77 18/35 21/25 11 35 46 21 13 8 18 4 119

Brooklyn – Atlanta : 122-112

Menés de 18 points dans le 3e quart-temps, les Nets réalisent leur plus beau « comeback » de la saison en remportent la dernier quart-temps 37-14 !

C’est à nouveau Spencer Dinwiddie qui prend le match à son compte pour répondre à un grand Trae Young (47 points). Leur duel atteint des sommets, et les Nets profitent d’un 14-0 pour prendre les commandes du match. L’expérience de Brooklyn fait la différence, et c’est Joe Harris puis l’inévitable Dinwiddie qui infligent aux Hawks leur 7e revers de suite.

Nets / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Prince 30 4/13 2/4 2/2 1 9 10 2 3 0 1 0 12 14 J. Allen 22 3/6 0/1 0/2 3 5 8 1 2 2 0 1 6 13 S. Dinwiddie 34 13/27 2/6 11/12 1 5 6 6 5 1 3 0 39 34 G. Temple 40 10/19 4/9 1/2 2 4 6 3 2 1 1 1 25 25 J. Harris 37 6/15 3/8 3/6 1 4 5 3 2 2 2 1 18 15 R. Kurucs 11 3/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 7 W. Chandler 21 2/6 0/2 0/0 1 4 5 1 1 1 3 0 4 4 D. Jordan 26 5/10 0/0 2/4 3 17 20 6 1 1 3 1 12 30 T. Luwawu-Cabarrot 19 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 -2 Total 46/100 11/30 19/28 12 49 61 23 18 8 15 4 122 Hawks / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Fernando 17 0/4 0/2 1/2 2 4 6 1 3 1 0 1 1 5 D. Hunter 38 5/12 2/6 2/2 0 5 5 2 3 1 0 0 14 15 C. Reddish 27 2/9 0/5 0/0 0 2 2 0 3 3 1 0 4 1 T. Young 40 14/30 3/12 16/19 1 7 8 6 1 1 5 0 47 38 K. Huerter 36 3/13 1/8 2/2 1 5 6 6 3 1 2 1 9 11 J. Parker 15 2/6 1/3 0/0 2 2 4 1 2 0 2 0 5 4 A. Len 26 10/16 3/4 0/0 5 9 14 0 5 0 0 2 23 33 V. Carter 8 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 A. Crabbe 12 0/2 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 D. Bembry 21 3/10 1/5 2/2 3 1 4 0 1 0 0 1 9 7 Total 39/105 11/48 23/27 14 38 52 17 22 7 10 5 112

Philadelphie – Washington 125-108

Dans une rencontre marquée par un accrochage entre un fan des Sixers et Isaiah Thomas, Philly renoue avec la victoire après trois revers de suite. C’est dans le 2e quart-temps que les coéquipiers de Joel Embiid vont faire la différence, à la faveur d’un 19-0. De 34-30, l’écart passe à 53-30 à quatre minutes de la pause. On pense que les Sixers vont passer une soirée des plus tranquilles, sauf que Bradley Beal va leur donner quelques sueurs froides, ramenant les Wizards à -4 dans le 3e quart-temps.

Mais le banc de Philly, par Mike Scott puis Matisse Thybulle, va redonner 15 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps pour assurer la victoire.