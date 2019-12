Spurs – Clippers : Kawhi Leonard en démonstration !

A nouveau couvert de huées dès qu’il touche le ballon, Kawhi Leonard lance la rencontre en disséquant la défense de San Antonio. Les Clippers ne font cependant guère mieux face à LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan (24 points). Les entrées de Patty Mills et de Lou Williams (20 points) permettent aux Spurs de forcer les switchs sur DeRozan mais l’activité de Leonard ouvre des espaces à Paul George et Montrezl Harrell (21 points) pour donner l’avantage à Los Angeles (33-31).

Kawhi fait comme chez lui

Si la vitesse d’Harrell, bien servi et bien épaulé par Williams, continue de prendre à défaut les grands de San Antonio, l’adresse de Mills et de Belinelli garde les Spurs au contact (44-44). Le retour en jeu de Kawhi Leonard change toutefois la donne. Le MVP des dernières Finals continue sa démonstration en attaquant le cercle, envoyant ses intérieurs au dunk et offrant des tirs ouverts à ses shooteurs, ou en marquant lui même. Dans son sillage, les Clippers prennent douze points d’avance (64-52).

DeMar Derozan, qui finit la mi-temps avec 20 points, tente tant bien que mal de limiter la casse mais la défense texane est beaucoup trop perméable. Les Clippers vivent dans la raquette et rentrent aux vestiaires avec seulement cinq ballons perdus et 56% de réussite aux tirs (72-61).

San Antonio prend l’eau de toute part

Les hommes de Doc Rivers reviennent en jeu avec une tout autre intensité défensive. À l’image des quatre interceptions de Kawhi Leonard, les Clippers sont omniprésents sur les lignes de passes, ils provoquent sept ballons perdus de San Antonio, et prennent leur envol. En huit minutes, ils marquent 28 points, enchaînent les dunks en transition, et prennent 25 points d’avance (100-75) ! Dans un AT&T Center qui sonne soudain bien creux, San Antonio est K.O. debout et ne peux que constater les dégâts de ce troisième quart temps perdu 38-22 (110-83) !

Les douze dernières minutes ne sont qu’une formalité pour les Clippers alors que ce match est symptomatique des problèmes de San Antonio cette saison. Les coéquipiers de Leonard terminent en effet le match avec 74 points inscrits dans la raquette, 26 points en contre-attaque, et 36 points sur les 18 ballons perdus texans ! Les Spurs essaieront de retrouver le chemin de la victoire à Memphis lundi, alors que les Clippers continuent sur le thème des retrouvailles, cette fois pour Paul George, avec un déplacement à OKC en back-to-back.