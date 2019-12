Sérieux dans le dernier quart-temps, les Grizzlies l’emportent face aux Kings

Que les Grizzlies sachent entamer une rencontre, ils l’ont déjà prouvé. La finir correctement est déjà plus compliqué pour eux dernièrement. Là, pour la réception des Kings, la première partie fut réalisée sans encombre.

Bien qu’ils aient perdu beaucoup de ballons en début de match, notamment cinq dans les six minutes inaugurales, dont les Kings ont abondamment profité, les Grizzlies ont pris les commandes à l’issue du premier quart-temps (23-21), en mettant des shoots de loin. Un premier acte poussif de la part des deux formations. En deuxième quart-temps, le jeu de Memphis se débride un peu, Ja Morant et compagnie lisent bien les matchups et sont bien aidés par les deux shoots primés de Solomon Hill. Ils prennent treize points d’avance.

Ce qui permet aux Kings de rester dans le match, ce sont les secondes chances. Memphis éprouve des difficultés à bloquer son rebond. Marvin Bagley III est très présent sous le cercle et Sacramento ira gober 18 rebonds offensifs, transformés ensuite en 31 points inscrits. De précieuses munitions, quand on est derrière de dix points à la pause (60-50) et qu’on est maladroit de loin.

Un « money time » abordé avec sérieux

La pause fait du bien aux hommes de Luke Walton. Ils reviennent plus sérieux, face à une équipe de Memphis plus brouillonne justement, malgré une volonté affichée de courir. Deux pénétrations converties de Jae Crowder redonnent de l’air tandis que la présence défensive, au contre, de Jaren Jackson Jr. assure une fin de troisième quart-temps sans secousses (91-78).

On arrive donc à la seconde partie : conserver cette avance et la convertir en succès dans le dernier acte.

Les Grizzlies n’auront pas une maîtrise totale, et De’Aaron Fox va multiplier les efforts pour revenir, mais avec sérieux sur la ligne des lancers-francs, ils valident leur victoire, alors que contre Oklahoma City et Cleveland, ils avaient gâché une confortable avance. Pas cette fois, avec une victoire 119-115, bien méritée.