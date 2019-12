Avec un super Rudy Gobert, le Jazz passe la cinquième à Charlotte

Le Jazz peut compter sur un Rudy Gobert en grande forme pour débuter la partie. Le Français passe 11 points dont un gros dunk et 10 rebonds en un peu plus de dix minutes, sans compter sa présence toujours dissuasive. Charlotte tient bon et résiste même aux deux missiles à 3-points d’Emmanuel Mudiay (20-26) en répondant dans la foulée.

Après Terry Rozier, c’est Devonte’ Graham et Malik Monk qui se distinguent de loin afin de relancer les locaux. Le block de Cody Martin sur Donovan Mitchell suivi d’un dunk rageur en contre-attaque pousse même les Hornets à mener 33-31 après 12 minutes.

Les hommes de James Borrego prennent ensuite le large. Cody Martin signe un nouveau dunk en contre-attaque pendant que Marvin Williams et Malik Monk font mouche de loin (43-34). Nicolas Batum y va de son 3-points en tête de raquette et les Hornets prennent alors jusqu’à 12 points d’avance avec l’aide de leurs Cody’s, Zeller et Martin (58-46).

Pluie de 3 points sur Buzz City

Le duo Mitchell-Bogdanovic s’accroche avant la pause et avec un score de 64-56 face à une formation qui culmine non loin des 60% d’adresse au tir sur la première mi-temps. Les Jazzmen peuvent se satisfaire d’avoir limité la casse avant de respirer un grand coup et de repartir au combat.

.

Terry Rozier débute le troisième quart-temps par un 3-points et un floater afin de replacer les siens au delà des dix points d’écart (69-58). Charlotte est en place jusqu’à ce que le trio Bogdanovic-Mitchell-Ingles n’enchaîne un 3-points chacun pour relancer complètement le match (77-73).

Après un contre de Rudy Gobert sur Malik Monk, vient le tour de Royce O’Neale, depuis le corner en transition, d’ajouter un 3-points (79-77). Alors que Georges Niang finit par égaliser, toujours à 3-points (82-82), Cody Zeller essaie de réveiller les siens avec un drive puis deux lancers, mais Utah est bel et bien revenu dans le match.

Bojan Bogdanovic au départ, Rudy Gobert à l’arrivée

Inévitablement, Utah reprend le contrôle et prend une première option grâce à un 3-points de Joe Ingles suivi de deux paniers à mi-distance de Bojan Bogdanovic devant Terry Rozier (92-99). L’espoir renaît lorsque Nicolas Batum et Terry Rozier en transition ramènent Charlotte à -2, provoquant l’expulsion de Quin Snyder pour une deuxième faute technique (97-99).

Mais les Jazzmen ne tremblent pas et sur deux services de Donovan Mitchell, Royce O’Neale et Joe Ingles font plier les Hornets avec deux tirs à 3-points assassins (97-105). Charlotte a malgré tout plusieurs occasions de revenir à une possession. Le coup fatal vient finalement d’un « catch-and-shoot » à 3-points dans le corner de Bojan Bogdanovic , le 17e en 34 tentatives pour le Jazz (99-108).

Les paniers miraculeux de Cody Zeller, avec la faute de Rudy Gobert, et Devonte’ Graham ne suffisent pas. Et même si Charlotte revient à -3, « Gobzilla » se fait un plaisir de porter le point d’exclamation final à la rencontre sur une superbe combinaison sur remise en jeu.