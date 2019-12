Le duo Westbrook – Harden sans pitié à Phoenix

Si les Rockets mettent un peu de temps à se mettre en route, laissant Kelly Oubre Jr. et Dario Saric prendre confiance, Houston tient, comme souvent en début de match, en s’appuyant à l’intérieur sur Clint Capela, le temps pour James Harden de prendre son rythme. Après une faute derrière l’arc de Saric, l’arrière All-Star commence vite à enchaîner les stepbacks pour prendre la tête, même si Phoenix résiste dans le sillage de Kelly Oubre, au four et au moulin ce soir (36-35).

Des Suns accrocheurs

Après Harden, c’est Russell Westbrook qui se démarque par son agressivité, aidé par Austin Rivers, lui aussi en jambes en sortie de banc. Les Texans prennent très vite le large alors que Phoenix balbutie son basket, avec le rookie Ty Jerome, longuement responsabilisé en l’absence de Ricky Rubio (53-39). Discret jusqu’ici, Devin Booker commence par se montrer, soutenu par Elie Okobo, décidément en réussite depuis la veille. Les Suns reviennent après un tir primé du Français (57-55) mais James Harden continue son petit festival afin de conserver l’avantage à la pause, 70-65.

Pour ne rien arranger aux affaires des Suns, c’est l’ensemble des Rockets qui est en réussite ce soir, comme l’illustrent P.J. Tucker derrière l’arc ou Danuel House Jr. opportuniste vers le cercle. Combatifs, les Suns ne lâchent rien et reviennent même sous la barre des dix points grâce à deux 3-points de Cameron Johnson, des efforts vite repoussés par Russell Westbrook et Gary Clark Jr. (106-95).

James Harden sur un nuage

À nouveau, Elie Okobo et Devin Booker tentent bien d’insuffler l’énergie nécessaire à leur équipe pour prendre la tête mais les Rockets sont tout simplement à l’aise : Russell Westbrook est en confiance avec son tir ou trouve Danuel House derrière l’arc tandis que James Harden offre au public une petite démonstration. Sur les terres de ses exploits universitaires, l’arrière ne fait pas de quartier.

L’addition grimpe vite (129-112) et la suite n’est qu’un long « garbage time ». Phoenix a tenu deux quart-temps et demi mais n’a pas à rougir : ce soir, Houston était simplement supérieur.