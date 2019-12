Giannis Antetokounmpo voit triple au Madison Square Garden

Les Bucks veulent assumer leur statut de meilleure équipe de la NBA, et ils le montrent dès les premières séquences de la rencontre. Giannis Antetokounmpo est en jambes, mais ce sont Brook Lopez et Ersan Ilyasova qui plantent de loin, et qui mettent (déjà) les locaux dans les cordes. Mike Miller peut remuer la tête, l’indiscipline défensive des siens est punie instantanément (25-10). Les 3-points pleuvent pour les hommes du Wisconsin, mais Elfrid Payton tente de réveiller les siens en volant quelques ballons. R.J. Barrett et Marcus Morris Sr sont inspirés en attaque, et les Bockers forcent pour se remettre sur les rails tant bien que mal. Les visiteurs réagissent par leurs seconds couteaux, et prennent le premier quart en toute logique, après avoir marqué huit (!) paniers primés (37-23).

Frank Ntilikina gêne George Hill par sa pression défensive, et les locaux se montrent plus organisés et sérieux des deux côtés du terrain. Les Bucks se laissent un peu aller, et coach Budenholzer leur met un petit coup de pression lors d’un arrêt de jeu. Khris Middleton et Lopez ajustent de loin, et les Bockers sont toujours distancés (45-31). Korver et Donte DiVincenzo ont des espaces longue distance, et sanctionnent à la moindre occasion. Les New-yorkais sont sur courant alternatif, et les visiteurs n’arrivent pas à enfoncer le clou et leur collectif patine durant de longues minutes, à l’image du Greek Freak qui ne trouve que très peu le cercle. Les leaders de la conférence Est réagissent finalement juste avant la pause, et grâce à un 3-points au buzzer de Hill, ils rejoignent les vestiaires avec une marge intéressante (68-54).

Les Knicks, sans envie, sans motivation

Milwaukee retrouve le parquet avec un nouvel élan, et passe la troisième vitesse sans tarder. Antetokounmpo, puis Middleton étalent leur statut de All-Star, et les Knicks sont déjà à la rue. Les Bucks affichent un extraordinaire niveau de jeu durant les premières minutes de la seconde période, pour creuser le plus gros écart du match jusqu’à maintenant (75-56). New York est en panne sèche, sans idée, et surtout sans solution pour endiguer la tempête venue de Cream City. Le coach intérimaire ne voit pas le bout de ce quart-temps, et ses joueurs lâchent complètement prise alors qu’il reste plus de douze minutes à jouer dans la rencontre. Après trois quart-temps, les Bucks ont déjà pris le large (95-70).

Les Bucks ouvrent leur banc, et Thanasis Antetokounmpo peut se dégourdir les jambes et tester la résistance des cercles. L’attitude des Bockers est horrible, et la frustration se fait sentir chez Julius Randle et compagnie. Les fans sont déçus comme d’habitude, dans un quasi silence de cathédrale. Allonzo Trier effectue ses premières minutes à domicile depuis un bon moment, et les Knicks sont toujours à la traîne (101-83). Kyle Korver a le temps de voler deux ballons et de planter quelques banderilles de loin, les Bucks peuvent savourer ce facile succès (123-102), qui leur permet de réaliser le meilleur début de saison de leur histoire avec 26 victoires en 30 matches.