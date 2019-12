Les Blazers résistent à Andrew Wiggins et enfoncent les Wolves

Si les Blazers doivent faire sans Carmelo Anthony, touché au genou lors du dernier match, les Wolves doivent de leur côté gérer la nouvelle absence de Karl-Anthony Towns, et c’est beaucoup plus embêtant.

Kent Bazemore donne le ton d’entrée pour Portland, qui prend le contrôle de la rencontre, sans vraiment faire l’écart. Damian Lillard attaque la peinture et en l’absence de KAT, Hassan Whiteside domine sous les panneaux. CJ McCollum se joint à la fête et les hommes de Terry Stotts pointent à +9 (61-52) à la mi-temps, dans un match qui manque clairement de rythme.

Sauf que Minnesota va revenir. Andrew Wiggins a décidé d’attaquer la peinture et il se casse souvent les dents sur Hassan Whiteside, mais son obstination finit par payer et faire fissurer la défense de l’Oregon.

En sortie de banc, Jeff Teague en profite et tout est à refaire pour les Blazers (83-80), qui ont offert trop de munitions sur balle perdue à leurs adversaires, à la fin du troisième quart-temps.

Le match s’emballe enfin entre une équipe de Portland qui veut continuer sa série de victoires et une équipe de Minnesota qui sent le braquage possible. Andrew Wiggins se démène pour résister au trident Lillard – McCollum – Whiteside mais il n’est pas aidé par ses coéquipiers, à l’image d’un Robert Covington qui gâche une contre-attaque en perdant le ballon alors qu’il était tout seul, avant de se faire contrer sur l’action suivante.

Le nouveau rebond offensif d’Hassan Whiteside va donner de l’air à Portland, malgré les ultimes tentatives de retour de Shabazz Napier et Andrew Wiggins, et les Blazers peuvent donc célébrer une quatrième victoire de suite, pour consolider leur place dans le Top 8 à l’Ouest.

Pour les Wolves, par contre, c’est un 10e revers consécutif et une vilaine chute depuis ce départ en fanfare.