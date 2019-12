Les Wolves ne surprennent plus

Le 27 novembre dernier, les Wolves pointaient à 10 victoires pour 8 défaites. Bien installés dans le Top 8 à l’Ouest, avec un Andrew Wiggins efficace et un Karl-Anthony Towns qui a le feu vert pour artiller de loin, les troupes de Ryan Saunders s’imposaient comme l’une des très bonnes surprises du début de la campagne.

Problème : depuis, le club vient d’enchaîner sept défaites consécutives, pour retomber dans le ventre mou.

« Oui, on a eu du succès au début, mais c’était juste le commencement de la saison. On a surpris les équipes, » confirme Karl-Anthony Towns. « Ils ne nous prenaient pas au sérieux. Et puis, c’était tôt dans la saison ».

Depuis, les équipes ont ajusté leur plan de jeu face aux Wolves. Comme le décrit un adversaire récent de Minnesota, « il suffit de faire prise à deux sur Towns, ils n’ont pas assez de shooteurs autour de lui ».

De quoi rapidement voir le succès du début de campagne se transformer en une longue série de défaites.

Andrew Wiggins : « La NBA, c’est avant tout de l’adaptation »

« On s’ajuste toute la saison », confirme Doc Rivers. « Ça va très vite. C’est très rapide. La NBA est probablement la ligue sportive la plus scrutée. Chaque match est diffusée à la télévision. Les gars sont présents à chaque match. Ce n’est pas compliqué. Il n’y a pas beaucoup de secrets. On peut parfois surprendre avec un système en sortie de temps-mort. Mais vos systèmes de base, qu’on utilise en continu, tout le monde les connait ».

Pour les Wolves, il s’agit désormais de s’adapter aux adaptations adverses, une deuxième étape beaucoup plus compliquée que la surprise initiale, afin d’être une équipe performante sur la durée.

« La NBA, c’est avant tout de l’adaptation, » confirme Andrew Wiggins. « Je suis sûr que les équipes se sont ajustées à notre façon de jouer, mais j’ai le sentiment qu’avec notre système, on peut s’ajuster. Par contre, si on continue de faire ce qu’on fait actuellement, on n’aura pas les résultats voulus. Il faut qu’on soit persévérant ».

Ryan Saunders ne dit pas autre chose : il faut avant tout que les Wolves construisent les bonnes bases.

« Je le pense vraiment quand je dis qu’il ne s’agit pas des victoires et des défaites », conclut le coach. « Il s’agit de faire les bonnes choses et de construire une fondation. Depuis Thanksgiving, on ne fait plus ce travail. En tant que coach, on pense alors qu’on doit faire plus, et davantage parler de ce qui doit être fait, en étant constant également. Notre marge d’erreur ne nous permet pas de faire l’impasse sur les petites choses et les détails, car on n’a pas le résultat qu’on espère si on agit de la sorte ».