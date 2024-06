Jerry West, celui qui a fait et défait la NBA pendant plus de 40 ans

Lorsque les Clippers ont arraché Jerry West aux Warriors en 2017 pour en faire le conseiller spécial de Steve Ballmer, certains l’imaginaient dans une sorte de pré-retraite. Alors qu’il approchait les 80 ans, c’était amplement mérité, et on voyait dans sa venue un simple moyen, pour les Clippers, de s’offrir une nouvelle légitimité, tout en faisant un pied de nez à sa franchise de toujours, les Lakers. Une sorte d’ambassadeur de luxe dont l’aura permettrait d’attirer quelques bons free agents, tout en éclipsant le champ d’action de Doc Rivers.

Mais celui qui vient de s’éteindre à 86 ans était un homme de défis, et il voulait les pleins pouvoirs aux Clippers pour faire décoller cette franchise maudite. Une tâche énorme quand on partage la ville avec les Lakers. Résultat : il va ramener Paul George et Kawhi Leonard le même été, et l’histoire retiendra qu’il est décédé au moment où la franchise déménage pour Inglewood.

GM des Lakers à l’époque du « Showtime »

On le sait, c’est d’abord aux Lakers que Jerry West est devenu une véritable légende. D’abord comme joueur malgré ses huit finales perdues, puis comme dirigeant après un court passage comme entraîneur. Et ce dès les années 80. Sa carrière terminée, Jerry West a grimpé tous les échelons aux Lakers, et il en devient GM dès 1982. Avant de recruter James Worthy puis d’échanger Norm Nixon contre Byron Scott, tout avait pourtant failli mal commencer.

Quelques années plus tôt, alors qu’il n’est qu’un membre du staff, il rechigne à sélectionner Magic Johnson dans la Draft. Il lui préfère Sydney Moncrief. Heureusement, Jerry Buss ne suit pas ses conseils, et sélectionne Magic…

« J’ai rencontré Jerry West pour la première fois en 1979 au Forum, où il m’a présenté à Bill Sharman, Chick Hearn et Jack Kent Cooke, alors propriétaire des Lakers » a écrit mercredi Magic Johnson. « Mon père, mon agent et moi avons négocié pendant le déjeuner, puis Jerry m’a emmené dans les vestiaires pour me montrer mon maillot des Lakers. Je me suis mis à pleurer et Jerry m’a expliqué ce qu’il attendait de moi en portant les couleurs or et violet, comment il voyait mon rôle et comment il m’imaginait m’intégrer dans la franchise. Je n’oublierai jamais ce moment. »

Il restera finalement GM jusqu’en 1994, et son bilan est tout simplement parfait avec cinq titres ! Cette année-là, il est prend du galon et devient vice-président. Il doit gérer l’après-Magic et l’après-Worthy, et il le fait avec maestria puisqu’il est carrément élu Meilleur dirigeant de la NBA !

À son actif, la nomination de Del Harris, les sélections d’Anthony Peeler et Nick Van Exel ou encore l’arrivée de Cedric Ceballos. Rien de flamboyant mais ça permet à l’équipe de finir la saison avec 48 victoires.

Il récupère Kobe Bryant et Shaquille O’Neal la même année

Mais le meilleur est à venir puisqu’il arrache Shaquille O’Neal au Magic, et c’est son discours qui fait pencher la balance : Hollywood est taillé pour le Shaq ! Sans oublier bien sûr, l’arrivée de Kobe Bryant récupéré en échange de Vlade Divac. La magie West a encore fonctionné, et les Lakers vont gagner trois titres supplémentaires avec Phil Jackson aux commandes, l’ancien entraîneur des Bulls.

Jerry West a l’art de convaincre les plus grands et il parvient à faire le lien entre des coaches et des joueurs que tout oppose, même s’il quitte les Lakers en 2000, s’estimant mis de côté par Phil Jackson. En 2002, il rejoint les Grizzlies. Même pas comme président, mais simplement comme GM à la tête d’une franchise qui n’a jamais connu les playoffs et qui arrive à Memphis après des années délicates à Vancouver. Et sa science fait encore mouche !

Il nomme le légendaire Hubie Brown comme coach, et deux ans après son arrivée, les Grizzlies décrochent les playoffs. Au passage, il récupère un deuxième trophée de meilleur dirigeant.

Il place Memphis sur la carte de la NBA

Pendant cinq ans, Jerry West va réussir à placer les Grizzlies sur la carte de la NBA, n’hésitant pas à effectuer des échanges, comme ce soir de draft où il récupère Rudy Gay. Il reste en place jusqu’en juin 2007. Pau Gasol s’est cassé le pied l’été précédent, et les Grizzlies terminent derniers avec seulement 20 victoires. Jerry West laisse sa place, et ce n’est pas donc pas lui qui est aux manettes de l’un des échanges les plus sulfureux de l’histoire : le départ de Pau Gasol contre Kwame Brown et Javaris Crittenton, et les droits sur Marc Gasol.

Pendant longtemps, des voix s’élèveront pour évoquer un « cadeau » de Jerry West aux Lakers, mais le patron des Grizzlies affirmera que son ancien GM ne l’avait pas influencé, et que West avait appris l’échange comme tout le monde…

West a alors 70 ans, et on pense qu’il en a terminé avec la NBA et des rôles de dirigeant. Sauf qu’il réapparait en 2011 du côté des Warriors. Il s’agit d’un simple rôle de conseiller auprès de la nouvelle direction de la franchise. Suite à ce rachat, il en devient du même coup actionnaire, et en cours de saison, il donne son feu vert au transfert de Monta Ellis aux Bucks en échange d’Andrew Bogut. Objectif : donner les clés de l’équipe au fragile mais doué Stephen Curry.

Le Mazarin des Warriors

En revanche, en coulisses, ça se complique. Il ne voulait pas de Mark Jackson à la tête de l’équipe, et les rapports entre les deux hommes plombent la progression de l’équipe. Finalement, et contre l’avis de beaucoup de joueurs, les Warriors cèdent, et Jackson prend la porte, remplacé par Steve Kerr. West va pouvoir travailler avec un homme de confiance et se rapprocher des joueurs.

Bien sûr, Bob Myers est le GM et l’architecte des futurs doubles champions NBA, mais c’est Jerry West qui mettra par exemple son veto à l’échange entre Klay Thompson et Kevin Love. Avec les conséquences que l’on sait… C’est encore lui qui trouvera les mots pour attirer Kevin Durant.

Après huit mois aux Clippers, 90% de l’effectif avait changé !

À Golden State, Jerry West ajoute deux titres de plus à son palmarès, mais en juin 2017, surprise, il s’offre un nouveau challenge, aux Clippers où Steve Ballmer a ôté la casquette de président de la tête de Doc Rivers. Ce sont Lawrence Frank et Jerry West qui s’occuperont du recrutement, et ce dernier touchera entre quatre et cinq millions de dollars par an pour ce rôle de « consultant ».

Il arrive juste avant la draft, et après avoir annoncé que Chris Paul était l’un de ses joueurs préférés, il valide son transfert aux Rockets ! Pour lui, les Clippers ne peuvent pas prolonger tous leurs meilleurs joueurs (Paul, Griffin, Crawford et Redick), et c’est inutile de repartir avec un groupe qui reste sur des échecs. Il fait le choix de sacrifier Chris Paul, mais il parvient à convaincre Blake Griffin de prolonger pour… 173 millions de dollars. C’est le seul qui sera prolongé puisque Jamal Crawford est inclus dans l’échange de Danilo Gallinari, tandis que J.J. Redick décroche un salaire monstrueux aux Sixers.

Les nouveaux Clippers débutent la saison par quatre victoires en quatre matches. Et puis, la poisse rattrape l’équipe, et l’infirmerie se remplit. Semaine après semaine, les joueurs défilent et même si Doc Rivers fait des miracles, Jerry West reste insatisfait. Cette équipe ne peut pas attirer des free agents. Cette équipe manque d’un jeune talent. La marge de progression est faible. DeAndre Jordan, qui peut être free agent, voit son nom apparaître dans les rumeurs. Même chose pour Lou Williams.

Deux coups de maître pour créer le duo Leonard-George

Jerry West pense à demain. Gagner dès 2018 est impossible, et il faut poursuivre la reconstruction. Et là, coup de théâtre, Blake Griffin, le joueur qui avait mis la franchise sur la carte de la NBA, est envoyé à Detroit. Avec son énorme contrat et ses blessures à répétition.

Huit mois après l’arrivée de Jerry West, il ne reste plus que DeAndre Jordan du cinq de départ, et Wesley Johnson et Austin Rivers sont les deux seuls autres « survivants » de la saison passée. West n’aura mis que huit mois à déconstruire les Clippers, et à de nouveau changer le paysage de la NBA. Six mois plus tard, il va réussir le coup de l’été 2018. Comme en 1996 avec le Shaq aux Lakers ou comme en 2016 avec la venue de Kevin Durant aux Warriors, il frappe très fort avec les venues de Kawhi Leonard et de Paul George.

Ils sont toujours là, et en 2020, Jerry West leur avait donné une fenêtre de cinq ans pour ramener un titre. « Certaines des choses qui ont été faites ici en peu de temps sont assez remarquables, avait-il expliqué. « Il reste probablement cinq ans pour que cette équipe soit vraiment bonne, parce que tous ces joueurs vont être dans la fleur de l’âge. Et quand je regarde les autres équipes vieillir, regardez l’âge des joueurs, nous devrions être en place pendant un certain temps. » On saura dans un an s’il avait vu juste.