[happy birthday] Le meilleur de la saison de Donovan Mitchell

Quelle étrange année pour Donovan Mitchell. Entre septembre 2019 et août 2020, l’arrière du Jazz est passé par de nombreuses émotions après avoir réalisé des performances souvent très bonnes et parfois même brillantes.

Petit retour en arrière : il y a un an, Donovan Mitchell sortait d’une campagne internationale avec Team USA. Collectivement, ce fut décevant puisque les Américains sont sortis par la petite porte, terminant à la septième place de la Coupe du monde après notamment une défaite en quart de finale contre la France.

Mais individuellement, contre les Bleus justement, le joueur du Jazz avait réalisé un gros match (29 points) et il fut une des rares satisfactions de l’équipe américaine durant cette compétition.

Du All-Star Game au Covid-19…

Ensuite, la saison régulière avec Utah fut mitigée. L’équipe a beaucoup ronronné et même cherché son équilibre pour intégrer un Mike Conley bien loin du niveau espéré. Mais là encore, sur le plan individuel, Donovan Mitchell a rendu la meilleure copie de sa carrière (24 points de moyenne), si bien qu’il est devenu All-Star en février.

Puis, en mars, suite à la suspension de la saison, il s’est embrouillé avec Rudy Gobert. Le Français a été le premier cas positif de la NBA et comme Donvoan Mitchell a été également contaminé, ce dernier a accusé son coéquipier d’avoir été négligent par rapport au virus.

Malgré la colère de l’arrière et une relation qui n’était déjà pas parfaite avant cet événement, les deux hommes ont échangé et fait le point pour mettre cette histoire derrière eux avant la reprise et les playoffs.

… en passant par des playoffs fabuleux et une possible prolongation

Pour conclure cette année vraiment pas banale, Donovan Mitchell a explosé dans la « bulle ». Lancé dans un duel avec Jamal Murray, qui va prendre des proportions historiques avec des chiffres inégalés, l’arrière va réaliser un premier tour de folie contre Denver avec 36.3 points de moyenne à 53 % de réussite au shoot et 51 % à 3-pts.

Comme le meneur des Nuggets dans cette même série, ou Michael Jordan et Allen Iverson avant lui, il va compiler deux matches à plus de 50 points et son Game 1 à 57 unités reste la troisième performance de l’histoire des playoffs !

Le Jazz, malgré une avance de 3-1, s’est pourtant incliné dans le Game 7 mais Donovan Mitchell a marqué les esprits. Si bien que la franchise de Salt Lake City aurait la volonté de le prolonger dès que possible, soit mi-octobre, et au salaire maximum afin de continuer de construire autour de lui.