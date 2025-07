Nike confirme le retour de la KD 4 « Texas »

La saga autour de la KD 4 ne faiblit pas et Nike non plus puisqu'après l'annonce du retour de la KD 4 « Gold Medal », c'est un autre coloris phare de la quatrième chaussure signature de Kevind Durant sorti en 2012 qui va être à nouveau mis à l'honneur.

Nike a en effet confirmé la sortie prochaine de la KD 4 « Texas », en clin d'oeil à la fac dans laquelle KD a brillé en 2006/07 avant d'entrer en NBA, direction Seattle. Un retour qui tombe à pic alors que l'ancien joueur des Suns va de nouveau évoluer dans le Texas à la rentrée, sous le maillot de Houston ! Peut-être même qu'il les portera à l'occasion de ses premières foulées sous ses nouvelles couleurs.

La paire fait la part belle aux couleurs des Texas Longhorns avec une tige qui ressort en orange, un « Swoosh » blanc sur le strap et une semelle également en blanc et orange. Le logo « KD » apparaît en orange sur fond blanc sur le talon.

La date de sortie officielle de la KD 4 « Texas », annoncée à 135 dollars, n'est toutefois pas encore connue.

(Via SneakerNews)