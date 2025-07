De’Anthony Melton de retour aux Warriors ?

Il y a un an, De’Anthony Melton s'engageait pour une saison avec les Warriors, moyennant un salaire d'environ 13 millions de dollars. Une union éclair puisque l'ancien arrière des Grizzlies va gravement se blesser au genou après seulement six matches, obligeant la direction à le transférer aux Nets pour récupérer Dennis Schröder.

Un an plus tard, Marc Stein annonce que les Warriors sont de “sérieux candidats” pour l'engager à nouveau. Sans doute à un salaire beaucoup moindre, et Steve Kerr serait évidemment ravi de retrouver un joueur capable de soulager Stephen Curry, tout en apportant de la défense et de l'adresse extérieure. Avant sa blessure, De'Anthony Melton affichait ainsi 10.3 points, 3.3 rebonds, 2.8 passes et 1.2 interception de moyenne, et Steve Kerr avait vanté ses qualités.

Melton, puis Horford ?

“C'est un joueur capable de briller des deux côtés du terrain et j'adore sa capacité à connecter plusieurs systèmes, car je pense que c'est ce qu'il apporte” avait décrit le coach. “C'est un joueur de catch-and-shoot et ce n'était que du catch-and-shoot, il n'arrêtait pas le ballon. Le jeu continue quand il est sur le terrain.”

Alors que les Warriors n'ont toujours pas recruté le moindre joueur, bloqué par la situation de Jonathan Kuminga, Marc Stein confirme que la franchise est toujours très intéressée par Al Horford, qui pourrait prendre la place de Kevon Looney dans la peinture. Quant à De'Anthony Melton, il pourrait reprendre le rôle de Gary Payton II, que Golden State ne devrait pas prolonger.