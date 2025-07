Deandre Ayton aux Lakers pour « retrouver le goût de la victoire »

Les Lakers avaient exprimé leur besoin de recruter une pièce majeur au poste de pivot cet été après l'échec de la venue de Mark Williams de l'hiver dernier. Libéré par Portland, c'est Deandre Ayton qui a été choisi pour succéder à Anthony Davis, et incarner ce point d'ancrage dans la peinture au poste 5, en plus d'être doté d'une palette offensive nourrie.

Cette nuit, l'ancien intérieur des Suns et des Blazers a ainsi livré sa première conférence de presse en tant que Laker. L'occasion pour lui de remercier la franchise de l'Oregon pour ces deux dernières années, et de justifier son choix, motivé par l'envie de retrouver les sommets de la ligue.

« Ça n'a pas été difficile de prendre cette décision, mais j'ai pris le temps de traverser cette free agency, et d'apprendre correctement comment les choses fonctionnent. Et parmi les équipes que nous avons évaluées pendant cette période, j'ai le sentiment que les Lakers étaient la meilleure option », a-t-il déclaré. « Je vais être aux côtés des deux meilleurs créateurs de la ligue, et puis, c'est la Laker Nation, cette fanbase qui sera derrière moi comme je ne l'ai encore jamais vu. Juste de faire partie de tout ça, de savoir que cette franchise a une longue tradition de victoires. Je connais les attentes. Je sais que ça signifie beaucoup de gagner ici ».

Retrouver le goût de la victoire

Après son échec avec les Suns de Chris Paul et Devin Booker en 2021 dans les Finals perdues face aux Bucks, et deux dernières saisons à la 15e et à la 12e place de la conférence Ouest avec Portland, Deandre Ayton a bon espoir de retrouver les hautes sphères de la ligue. Cette fois, ce sera avec Luka Doncic et LeBron James en capitaines à bord.

La nécessité de gagner « maintenant » est d'autant plus grande à LA alors que l'ère du King touche à sa fin…

« Clairement, les Blazers avaient une approche différente. Et moi, je voulais être dans une situation où je pouvais gagner. J'ai senti que les Lakers étaient la meilleure situation parce qu'ils veulent gagner un titre maintenant, et je veux aussi gagner un titre maintenant, être dans cette dynamique de victoires et entouré de joueurs qui sont des winners », a-t-il poursuivi. « Tout le monde a dit que c'était difficile d'imaginer ça, mais ça me renvoie juste à quand je jouais avec les Suns. Quand tu commences à gagner, tout devient facile, vraiment. Et c'est ce que je veux vivre à nouveau. Les deux dernières années, j'ai pris une route différente, et j'ai beaucoup appris de comment ça se passe quant tu ne gagnes pas dans cette ligue, et que tu peux être vite oublié. Je suis juste heureux que les Lakers m'aient accueilli à bras ouverts ».

Les Lakers en ont pour leur part profité pour révéler que le joueur porterait le numéro 5 à la rentrée. Le numéro 2 qu'il avait à Portland est porté par Jarred Vanderbilt et le 22 de son époque aux Suns a été retiré, en hommage à Elgin Baylor.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30 56.6 18.8 66.7 3.1 7.0 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.