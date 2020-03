Petite cuvée pour ce Top 10 du vendredi soir, loin d’être le plus spectaculaire de la semaine malgré les stars présentes sur les parquets. Le duel LeBron James – Giannis Antetokounmpo prend de la place avec deux actions du King, qui fait parler sa force, et la première place pour le Grec face à Dwight Howard.

Sur le podium se glisse également Rudy Gobert, avec ses appuis et sa feinte face à Daniel Theis. Plus loin, on retrouve le alley-oop en haute altitude de Mitchell Robinson ou celui en dunk arrière de DeAndre Jordan.