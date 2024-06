Stats & Highlights | Les Knicks se qualifient, les Nets et Cavaliers passent à la trappe

Les Knicks ont bien fait de s’imposer largement face aux Hornets. Leur victoire couplée à un « point average » favorable leur permet de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi NBA. Les New-Yorkais terminent 2e de leur groupe B derrière les Bucks, et bénéficient d’un meilleur différentiel de points (+42) par rapport aux équipes au même bilan (3 victoires – 1 défaites).

Ce succès des Knicks porte la marque du gros match de Julius Randle, en double « double-double » (25 points, 20 rebonds et 5 passes), soutenu par les contributions du tandem Immanuel Quickley – Josh Hart, 40 points à eux deux. Les Hornets, privés de LaMelo Ball, ont été menés par le rookie Brandon Miller (18 points).

Le « point average » décisif

Dans le groupe A, où les Pacers étaient déjà qualifiés, les Cavs (3v-1d) de Donovan Mitchell (40 points et 11 rebonds) et d’Evan Mobley (17 points, 19 rebonds et 7 contres) ont mis le paquet pour écraser les Hawks. Mais leur large victoire ne leur a pas suffi à dépasser leurs bourreaux des derniers playoffs au niveau de la différence de points (+29).

Ambiance similaire pour les Nets qui, dans un groupe C hyper indécis, échouent à la 3e place malgré leur succès face aux Raptors. Il aurait fallu que Mikal Bridges (22 points, 10 rebonds et 5 passes) et Spencer Dinwiddie (23 points, 9 rebonds et 8 passes) inscrivent quelques paniers supplémentaires pour obtenir la qualification. « Ça aurait été sympa d’aller à Las Vegas, mais c’est comme ça », relativisait Nic Claxton.

Brooklyn – Toronto : 115-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 124 CHI 97 BRO 115 TOR 103 CLE 128 ATL 105 MIA 124 MIL 131 NYK 115 CHA 91 MIN 106 OKC 103 DAL 121 HOU 115 SAC 124 GSW 123

Cleveland – Atlanta : 128-105

New York – Charlotte : 115-91

