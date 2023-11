Les Celtics explosent les Bulls pour se qualifier en quart de finale

Comme la semaine dernière à Toronto, les Bulls ont joué cette nuit à Boston un match du « In-Season Tournament » dénué de tout intérêt sportif pour eux puisqu’ils étaient déjà éliminés du tournoi. Et comme face aux Raptors vendredi, Chicago a pris une grosse claque face aux Celtics (124-97).

Relégués à -11 à la fin du premier quart-temps, à -19 à la mi-temps puis même à -35 (!) dans le troisième quart-temps, les Bulls n’ont pas existé face à un collectif celte implacable (52% aux tirs avec 21 tirs primés marqués et 7 joueurs à plus de 11 points), porté notamment par un grand Jaylen Brown (30 points, 8 rebonds et 6 passes).

Pour ne rien arranger du côté de ces Bulls en déprime et en détresse, Zach LaVine, pas dans un grand soir (2 points à 1/9 aux tirs), n’a pas terminé le match à cause d’une blessure au pied. Dans ce contexte, DeMar DeRozan et Coby White (19 points chacun) ont fait ce qu’ils ont pu dans ce marasme collectif…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– À quand l’implosion des Bulls ? À ce stade, la question n’est pas de savoir si les Bulls vont imploser, mais quand… Avec 14 défaites en 19 matchs, Chicago appartient plus que jamais au cercle des cancres de la Conférence Est, avec les faibles Pistons et Wizards. Pour le bien de cette franchise et de son avenir, il semble désormais indispensable de changer de direction. Reste à savoir dans quelle(s) proportion(s) : en changeant simplement d’entraineur dans un premier temps, en espérant que des meilleurs jours viendront ? En transférant un Zach LaVine dans les rumeurs de transfert pour viser le même objectif ? Ou en opérant d’ores et déjà un grand nettoyage, en se séparant de l’arrière, mais aussi de DeMar DeRozan et/ou Nikola Vucevic ? Affaire à suivre…

– Les Celtics qualifiés. Maîtres de leur destin, les coéquipiers de Jayson Tatum ont assuré leur qualification avec une victoire de plus de 22 points. En quart de finale, ils se déplaceront à Indianapolis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.