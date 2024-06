Le message de Billy Donovan est-il encore audible à Chicago ?

À chaque match, son scénario, et dimanche, à Brooklyn, les Bulls ont une nouvelle fois déçu leurs fans et leur coach. Alors qu’ils avaient pris un départ canon, au point de mener de 21 points dans le premier quart-temps, les coéquipiers de Zach LaVine ont été incapables de gérer cette avance.

Sous une pluie de 3-points, ils ont subi une 13e défaite en 18 matches, et Billy Donovan pointe du doigt le manque d’intensité de ses joueurs. L’ancien coach du Thunder ne comprend pas comment ses joueurs peuvent ainsi faillir.

« Je ne sais pas, et c’est ce qui est un peu ahurissant, frustrant, quel que soit le mot que vous voulez utiliser », regrette Billy Donovan. « DeMar [DeRozan] est le leader de notre équipe en termes de passages en force. Il sacrifice son corps au service du jeu, et il est donc tout à fait capable de le faire … Nous avons vu Vooch [Nikola Vucevic] protéger le cercle…. Nous avons vu Zach [LaVine] venir et apporter son aide quand il le fallait. Ce n’est pas comme si nous ne l’avions jamais fait. »

Des Bulls touchés mentalement puis physiquement

Mais voilà, on a l’impression que les stars de l’équipe craquent, et les rumeurs autour de l’avenir de Zach LaVine, ou même de Billy Donovan, pèsent peut-être sur le mental du groupe.

« Nous ne réfléchissons pas à ce qui va se passer et notre seule préoccupation est d’essayer de renverser la situation » assure Nikola Vucevic. « Les rumeurs viennent avec la situation…. Si vous jouez bien, tout va bien. Tout le monde parle de vous en bien. Si vous perdez, vous êtes critiqué et les rumeurs commencent. Nous devons y faire face. La seule façon d’y remédier est de mieux jouer. C’est le seul moyen pour que cela cesse ».

Mais Billy Donovan insiste, il a le sentiment que ses joueurs craquent mentalement quand les choses ne tournent pas rond.

« C’est ce dont j’essaie constamment de leur parler », poursuit Billy Donovan. « Pour moi, c’est comme être vraiment frustré quand on a tout donné. Il y aura des écrans retards manqués, des rotations manquées, des tirs manqués, tout ce genre de choses. On ne peut pas se laisser influencer par un ballon qui entre dans le panier… Quand vous faites un écran, faites-le vraiment. Quand on vous fait un écran, utilisez-le ! Quand il y a un shoot, prenez un joueur ! Quand il y a une pénétration, montrez-vous physiquement ! »

« Il n’y aucune régularité »

Nikola Vucevic reconnaît que c’est incompréhensible car à l’entraînement, l’intensité est là. « Lorsque nous nous entraînons, nous sommes toujours déterminés. Nous essayons de trouver des solutions, de parler et tout le reste. C’est juste que ça ne se passe pas comme ça sur le terrain pour une raison ou une autre », regrette le Monténégrin. « Nous allons nous serrer les coudes et continuer à essayer de trouver un moyen de le faire. Au fil des matches, nous avons montré des signes de ce que nous pouvions faire. Mais il n’y a aucune régularité. C’est la raison pour laquelle nous avons d’énormes écarts dans les matchs, où nous jouons très bien, puis nous retombons dans nos travers et nous essayons de revenir au score. Nous nous battons et nous n’abandonnons pas. Mais seuls les résultats comptent. Nous devons donc mieux jouer. »

Avec ou sans Billy Donovan sur le banc ? La question mérite d’être posée après un tel début de saison, et l’intéressé sait qu’il est sur un siège éjectable depuis le camp d’entraînement !