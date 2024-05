Les Bulls doivent composer avec les rumeurs autour de Zach LaVine

En plus d’avoir manqué leur entame de saison, avec seulement quatre victoires en douze matches, les Bulls doivent désormais affronter les rumeurs autour de Zach LaVine. Des bruits de couloir que le joueur n’a pas démentis.

Le groupe pourrait donc évoluer dans les prochains jours ou semaines. Pas l’idéal pour retrouver de la sérénité et des résultats, non ?

« C’est la NBA. Des transferts arrivent constamment dans cette ligue. Il s’agit simplement d’être professionnel, il faut faire avec », répond Torrey Craig pour NBC Sports. « On laisse l’aspect business de côté. On essaie simplement de gagner chaque match et de jouer à notre meilleur niveau. »

Est-ce vraiment si simple ? « On doit être concentré sur notre travail et sur le fait de jouer. Si on joue mal, ça fait mal à la franchise. Donc l’important pour nous, c’est de mettre l’accent sur le fait de progresser collectivement et de gagner des matches, pour que rien n’arrive ensuite », analyse Alex Caruso.

Les Bulls ne voient pas un Zach LaVine démotivé

Quid de Zach LaVine ? Est-il encore motivé ? Le double All-Star est loin de son meilleur niveau depuis le début de saison, avec 21.7 points de moyenne à 40% de réussite au shoot. Ses chiffres les plus bas depuis sa première année à Chicago, alors qu’il revenait d’une grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou gauche).

« Zach a réalisé des actions décisives, avec des tirs à 3-pts, pour nous donner une chance de gagner. Il a fait la bonne passe pour Caruso, pour un shoot dans le coin », rappelle Torrey Craig en évoquant la partie perdue sur le fil contre Orlando. « C’est un professionnel. Il est là depuis un moment et il sait que ça fait partie de la NBA. »

L’arrière assure qu’il est déterminé à se donner à fond tant qu’il aura le maillot des Bulls sur le dos. Ce qu’Alex Caruso confirme. « Je ne sais pas si c’est nécessairement vrai qu’il n’a pas envie d’être ici. Les rumeurs sont les rumeurs et chaque saison, en NBA, il y a des wagons de rumeurs qui suivent les meilleurs joueurs, partout où ils sont », conclut l’ancien joueur des Lakers.