Billy Donovan conscient d’être sur la sellette

Le trio DeMar DeRozan – Zach LaVine – Nikola Vucevic joue très gros cette saison. Avec cette ossature, les Bulls n’ont en effet gagné qu’un tout petit match de playoffs, en une participation, après deux saisons. Mais ils ne sont pas les seuls à être en danger, Billy Donovan l’est tout autant.

Le coach est chargé de mettre en musique son équipe et après deux saisons, et malgré le talent de ce trio, Chicago affiche un bilan de 86 victoires pour 78 défaites. Si les Bulls n’avancent toujours pas dans les mois à venir, il pourrait être en grand danger…

« Je considère toujours que je me mets la pression pour essayer d’aider nos gars et notre équipe à jouer au mieux de leurs capacités », a répondu Billy Donovan pour NBC Sports. « Je suis totalement conscient du fait que les résultats guident tout. Je ne pense pas, pour autant, que mes relations avec les dirigeants, Arturas Karnisovas, Mark Eversley ou Jerry Reinsdorf, et ma façon de travailler au quotidien changent en fonction de ça. »

Billy Donovan avait reçu le soutien de la franchise durant l’été 2022 en étant prolongé. Se sent-il un peu protégé ?

« Je comprends les attentes. Durant ma vie de joueur et de coach, il y a toujours eu des critiques. Elles sont là et le seront toujours. C’est ainsi », poursuit-il. « Les joueurs font des erreurs sur le parquet, et moi, en tant que coach, je fais des erreurs également. J’essaie de les assumer et de trouver un moyen de m’améliorer. Je sais qu’à l’avenir, je ne serai pas parfait, mais je vais travailler pour faire ce qu’il y a de mieux pour cette équipe. »