Les Kings éliminent les Warriors avec le hold-up parfait !

Après la victoire des Wolves sur OKC de trois points, les Warriors se devaient de l’emporter de 12 points ou plus pour gagner le Groupe C et se qualifier pour les quarts de finale du tournoi NBA. Derrière 24 points du trio Stephen Curry (29 points) – Andrew Wiggins (29 points) – Klay Thompson (20 points), les joueurs de Steve Kerr prennent rapidement les devants, avec huit longueurs d’avance (37-29).

Un 9-1 de Golden State pousse même l’écart à +16 (46-30). La défense des Kings continue de prendre l’eau alors que Gary Payton II et Draymond Green terrorisent l’attaque de Sacramento. Curry, Thompson et Wiggins continuent leur festival et un 3-points du Canadien place les locaux à 24 longueurs (72-48). Trois balles perdues de Warriors permettent cependant à Harrison Barnes de lancer un 7-0 des Kings dans la dernière minute de la mi-temps pour stopper l’hémorragie (72-55).

Les Warriors incorrigibles !

Les hommes de Steve Kerr parviennent à conserver leur avance mais ils commencent à retomber dans leurs travers. Ils font 11 fautes dans le troisième quart temps pour offrir 14 lancers-francs aux Kings ! De’Aaron Fox, 11 points dans la période, en profite alors pour ramener Sacramento sous la barre des 10 points (104-95).

Sur leur lancée, les Kings débutent le dernier quart temps sur un 16-6 derrière un De’Aaron Fox intenable et deux 3-points de Sasha Vezenkov pour reprendre l’avantage (111-110) ! Dans une ambiance digne des playoffs, c’est Moses Moody, jusque-là muet, qui relance Golden State avec deux tirs primés de suite.

Avec une qualification désormais hors de portée, les Warriors semblent tout de même en passe de gagner le match avec cinq points d’avance et 58 secondes à jouer (123-118). Et pourtant, les Kings vont réaliser le hold-up parfait. Deux ballons perdus de suite, les 19e et 20e du match pour Golden State, offrent une balle de match à Sacramento.

Malik Monk (21 points), bien défendu par Andrew Wiggins, marque une prière avec la planche avec 7 secondes à jouer ! Curry aura une dernière chance mais sa tentative de loin échoue sur le devant du cercle.

La soirée parfaite pour les Kings : ils enfoncent les Warriors, remportent le Groupe C, et recevront les Pelicans en quarts de finale de ce premier tournoi NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Kings relève le défi. Après avoir encaissé 104 points en trois quart-temps avec des Warriors à 55% aux tirs et 42% à 3-points, les Kings ont serré la vis en dernier quart-temps. Ils ont limité Golden State à 6/21 aux tirs, notamment en faisant prise à deux sur Stephen Curry dès le milieu du terrain pour le forcer à faire la passe. Ses coéquipiers, à l’exception de Moses Moody, ont été incapables de faire payer Sacramento. Au final, les Kings ont gagné la rencontre en provoquant 20 ballons perdus de Golden State, générateurs de 26 points !

– Trois erreurs de Steve Kerr, Stephen Curry, et Draymond Green qui coûtent cher. Avec trois minutes à jouer, Stephen Curry écope d’une faute offensive pour avoir lancé son pied vers un défenseur des Kings sur un tir à 3-points. Le geste est évident et pourtant Steve Kerr « challenge » la décision. Les arbitres confirment la faute et Steve Kerr perd son dernier temps-mort. Cette erreur sera fondamentale. Les Warriors se tireront une balle dans le pied dans la dernière minute avec deux ballons perdus coup sur coup de Stephen Curry et Draymond Green.

– Chris Paul et Gary Payton II sortis sur blessure. Les absences continuent de frapper les Warriors. Cette fois, c’est Chris Paul qui a quitté ses partenaires en fin de premier quart temps en boitant, touché à la jambe gauche. En fin de troisième quart-temps, c’est Gary Payton II qui a suivi CP3 aux vestiaires, après un choc reçu sur le tibia de sa jambe droite.

