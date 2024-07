Luka Doncic est prêt à jouer un vilain tour au public grec

Sans surprise, et comme imaginé par les Mavericks, Luka Doncic est bien présent en Grèce pour aider la Slovénie à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

« Rien d’autre ne nous satisfera » prévient-il déjà, en marge du premier match contre la Croatie (20 heures).

Pour ce faire, il faudra néanmoins que Luka Doncic et la Slovénie éliminent cinq autres pays, et non des moindres : la Croatie donc, mais également la République dominicaine, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande. Sans oublier, bien sûr, la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Reproduire le scénario du TQO 2021

À Athènes, la sélection héllène semble partir favorite de ce tournoi de qualification olympique (TQO), mais le meneur de Dallas se prend déjà à rêver d’un scénario où il rejoue les bourreaux de l’équipe à domicile…

« Je me souviens de ce match à Kaunas, lors du précédent TQO… » raconte ainsi celui qui avait compilé 31 points, 13 passes et 11 rebonds contre la Lituanie en juillet 2021. « Nous avons joué dans une salle pleine de Lituaniens et nous avons gagné. Ce serait bien de répéter ça dans cette salle, devant un public grec bruyant. Mais d’ici-là, nous avons un long chemin à parcourir et nous devons juste penser au prochain match : la Croatie, puis la Nouvelle-Zélande, et nous verrons ensuite. »

Côté slovène, on espère toutefois que le physique de Luka Doncic va tenir, alors qu’il a terminé les playoffs blessé et épuisé.

« Nous avons eu deux entraînements ici, au Pirée, et avant ça, il y a eu un match amical à Stozice contre le Brésil. Donc je me réhabitue lentement au basket européen » s’est en tout cas contentée de déclarer la superstar des Mavs, afin de rassurer les plus sceptiques.

