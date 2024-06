Luka Doncic compte bien enchaîner avec le TQO après les Finals

S’il est pour le moment entièrement concentré sur les Finals face aux Celtics, Luka Doncic va ensuite devoir se tourner vers les Jeux olympiques dès la fin de cette série. Ou plutôt vers ce tournoi de qualification olympique (TQO) par lequel devra passer la Slovénie pour rejoindre Paris 2024…

Sans surprise, le franchise player des Mavs fait donc partie des 16 joueurs pré-sélectionnés par Aleksander Sekulic pour cette échéance nécessaire pour accéder au tableau final des JO. Il est accompagné des habitués Vlatko Cancar (Nuggets), Zoran Dragic, Klemen Prepelic, Jaka Blazic, Edo Muric, Ziga Dimec ou encore du naturalisé Mike Tobey (remplacé dans le futur par… Daniel Gafford ?).

Un genou qui pose problème…

Reste qu’à ce stade des événements, rien ne garantit la présence de Luka Doncic pour ce TQO en Grèce, même si l’intéressé a tenu à se montrer rassurant à ce propos.

« Nous verrons dans quel état sera mon genou, mais s’il va bien, alors je vais jouer » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Ici, Luka Doncic fait référence à son genou droit qui l’handicape depuis plusieurs semaines et qui aurait bien besoin de repos pour lui permettre d’être de nouveau à 100%.

…et des Finals possiblement contraignantes ?

Autre inconnue : la date de fin des Finals, puisqu’un éventuel Game 7 se déroulerait le 23 juin et, en cas de titre, il faudrait encore compter quelques jours supplémentaires dans le Texas, pour la parade et les célébrations.

Comme le début des TQO est fixé au 2 juillet, cela ne laisserait –dans le pire des cas– qu’une dizaine de jours à Luka Doncic pour recharger ses batteries avant d’enchaîner sur une nouvelle aventure internationale.

Pas idéal, mais l’amour du Slovène pour son pays a toujours semblé plus fort que la fatigue…

Pour rappel, la Slovénie devra se défaire de la Grèce, de la Croatie, de la République dominicaine, de l’Égypte et de la Nouvelle-Zélande pour espérer rallier Paris 2024 et être reversée dans le groupe de l’Australie et du Canada.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.