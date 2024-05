Luka Doncic continue de serrer les dents

Avant de se marrer en conférence de presse à l’écoute de bruyants ébats amoureux, Luka Doncic aura grimacé plus d’une fois dans le Game 2 contre le Thunder. Malgré un genou droit qui le gêne dans ses déplacements et ses sauts, le leader des Mavericks continue de jouer avec la douleur et il a été efficace dans la victoire des siens (119-110) avec 29 points, 10 rebonds et 7 passes décisives.

Pourtant, la gêne est toujours là. « C’est ma mentalité, même si ce soir a été l’un des matchs les plus durs que j’ai pu jouer, » confie le Slovène. « Je me bats sur le terrain. J’essaye juste de faire de mon mieux pour aider l’équipe, c’est ma mentalité. On a très bien débuté Kyrie et moi, et l’équipe nous a suivis. C’est ce que nous devons faire. »

Un accrochage sans gravité

Après un contact avec Cason Wallace dans le 4e quart-temps, l’arrière de Dallas a directement passé le ballon avant de se tenir le genou et de boiter bien bas. Au final, plus de peur que de mal selon le troisième au classement du MVP.

« Il a marché sur mon pied, mais ce n’est rien de sérieux » assure Luka Doncic. « Il ne l’a pas fait exprès, tout va bien. Je pensais juste que c’était une faute. D’autres joueurs obtiennent des fautes sur ce genre d’actions. C’est une faute, n’est-ce pas ? »

Trouver son équilibre

La bonne nouvelle, c’est que Luka Doncic avait retrouvé son adresse extérieure, et c’est ce qui a placé les Mavericks sur de bons rails : 11/21 dont un 5/8 derrière la ligne des 3-points.

Au Game 1, il avait signé un vilain 6/19 avec un affreux 1/8 de loin. Placer ses appuis puis sauter pour tirer n’est pas évident lorsqu’on souffre d’un genou, mais Luka Doncic a trouvé le moyen de rester efficace.

« Nous devions prendre un bon départ et attaquer rapidement. Je suis content parce que j’ai rentré des 3-points. Je devais juste me concentrer sur mon équilibre, » précise le joueur des Mavs. « Mon équilibre pour shooter n’était pas vraiment bon. Et quand je l’ai, normalement le tir rentre. Mais c’est compliqué sur les step-backs et prendre appui sur mes jambes est vraiment dur. »