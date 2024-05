Les Mavericks mettent fin à l’invincibilité du Thunder !

Décevant lors du Game 1, Luka Doncic met les Mavericks sur orbite dès les premières minutes (13-2). Le Slovène marque 16 points à 4/5 à 3-points mais OKC s’accroche. Shai Gilgeous-Alexander (33 points, 12 rebonds, 8 passes) et Jaylin Williams lui permettent de rester en embuscade (36-32).

Le réveil de Jalen Williams (20 points) ramène le Thunder à -1, mais P.J. Washington (29 points, 7/11 à 3-points, 11 rebonds) en remet une couche. Après son 3/3 à 3-points du premier quart-temps, il ajoute deux nouveaux tirs de loin pour lancer un 14-2 de Dallas (55-41) ! Poussés par leur public, les joueurs d’Oklahoma City répondent par un 15-4 derrière l’adresse d’Isaiah Joe et de Shai Gilgeous-Alexander (59-56). Il faut un 3-points de Josh Green (11 points) dans les dernières secondes de la première mi-temps pour garder Dallas en tête (68-62).

Dallas laisse passer l’orage

Le Thunder continue sur sa lancée en entamant le troisième quart-temps sur un 13-4, terminé par deux 3-points de Chet Homlgren (11 points, 4/12 aux tirs, 6 passes, 6 rebonds) et Lu Dort pour passer en tête (75-72). Les Mavericks laissent cependant passer l’orage et repartent de l’avant. Malgré un duo Doncic – Irving à 2/8 dans le quart-temps, c’est Tim Hardaway Jr. (17 points), auteur de dix points, deux nouveaux 3-points de P.J. Washington, et une défense de fer qui leur permettent d’infliger un 27-10 à leur adversaire pour reprendre 14 points d’avance (99-85) !

Dos au mur, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams relancent OKC. Un 10-0 à cheval sur les deux dernières périodes les ramènent à -4 (99-95).

Mais comme depuis le début de la rencontre, c’est le duo Luka Doncic – P.J. Washington qui permet à Dallas de tuer le match et de prendre l’avantage du terrain avant de rentrer au Texas pour les deux prochains matchs !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander se rendent coup pour coup. Deuxième et troisième des votes pour le MVP, Doncic et Gilgeous-Alexander se sont livrés un magnifique duel cette nuit. Dominé par la star du Thunder et la défense d’OKC lors du Game 1, Luka Doncic a annoncé la couleur en marquant 16 de ses 29 points en premier quart-temps. En délicatesse avec son tir depuis le début des Playoffs, il a été efficace dans ce Game 2, en terminant à 11/21 aux tirs et 5/8 à 3-points. Il a également ajouté 10 rebonds et 7 passes décisives. En face, Shai Gilgeous-Alexander a terminé avec 33 points, à 13/24 aux tirs, 12 rebonds, et 8 passes mais sa performance n’a pas été suffisante.

– P.J. Washington et les détails qui ont fait la différence pour Dallas. Malgré un Kyrie Irving limité à 9 points à 2/8 aux tirs, avec tout de même 11 passes décisives, les Mavs avaient besoin d’un nouveau lieutenant derrière Luka Doncic. C’est le moment choisi par P.J. Washington pour signer un 7/11 à 3-points pour marquer 29 points, son record en playoffs, et prendre 11 rebonds ! Outre Washington, les Mavs ont également pu compter sur 17 points de Tim Hardaway Jr, et 11 points de Josh Green. Les hommes de Jason Kidd ont terminé la rencontre à 18/37 à 3-points pour faire la différence. Ils ont également pris 12 rebonds offensifs et marqué 18 points sur les 10 ballons perdus d’OKC. Tout a réussi aux Mavs cette nuit !

– Le Thunder abandonné par son adresse. Non content d’avoir joué les bonnes notes en attaque, les Mavericks ont aussi sorti une performance de haute volée en défense. Le Thunder n’a jamais trouvé son rythme et a fini le match à 33% à 3-points, dont 4/14 en deuxième mi-temps. Marc Daigneault a également fait un choix fort en limitant Josh Giddey à trois minutes de jeu après la pause, après que l’Australien a fini la première mi-temps avec un +/- de -14. C’est Aaron Wiggins qui a débuté la deuxième mi-temps à sa place. À surveiller pour le reste de la série.