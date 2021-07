TQO de Kaunas I En triple-double, Luka Doncic envoie la Slovénie aux JO !

La cérémonie d’ouverture n’a pas encore eu lieu mais les Jeux Olympiques ont déjà commencé sur les parquets ! Ces Tournois de Qualification Olympique avaient déjà délivré de belles performances mais entre la Lituanie et la Slovénie, on a passé un nouveau cap.

Du grand Doncic

Après une première mi-temps de haute volée, dont un Luka Doncic déjà en transe à 21 points à 9/14 aux tirs, plus 6 rebonds et 5 passes pour 26 d’évaluation (!), la Slovénie a fait la différence avec son culot habituel, mais aussi en tenant parfaitement le choc défensivement face au duo Jonas Valanciunas (14 points, 6 rebonds) et Domantas Sabonis (9 points, 6 rebonds).

Trois fois médaillée de bronze olympique (en 1992, 1996, et en 2000) depuis son indépendance en 1990, la Lituanie manquera le rendez-vous olympique pour la première fois de sa jeune histoire. Et ce, sous les yeux d’Arvydas Sabonis (96-85).

Magistral en première mi-temps, Luka Doncic reprend son festival au retour des vestiaires. Mais cette fois, le scoreur devient passeur, avec une première offrande pour le 3-points de Cancar, puis une deuxième pour Tobey. Cancar en remet une couche sur un caviar, derrière la tête, de Luka Doncic, qui y va aussi d’une action à 3-points. Il enchaîne avec un 3-points lointain et la Slovénie compte +11, en contrôle.

Vlatko Cancar sort de sa boîte !

Mike Tobey écope cependant de sa quatrième faute, un peu bêtement sur une lutte aux rebonds. Et la Lituanie en profite pour revenir en insistant à l’intérieur. Mais Sabonis pèse moins et Valanciunas est sur le banc en fin de période. La Slovénie pointe à 11 longueurs avant le dernier quart (80-69).

Doncic sur le banc, c’est Cancar qui s’occupe de tout, avec deux bombes qui font mouche à 3-points. Le vétéran Mantas Kalnietis essaie bien de rameuter ses troupes mais les tentatives de Valanciunas et Sabonis sont trop éparses et sous la contrainte. Sans point de fixation stable, les Baltes refusent leurs tirs et déjouent, tout simplement.

En face, la Slovénie joue son va-tout et Luka Doncic termine le travail, avec un triple-double à 31 points, 13 passes et 11 rebonds, parfaitement assisté de Cancar à 18 points à 4/6 à 3-points. Sans véritable intérieur de grande taille mais une belle solidarité, la Slovénie a fait front face à la « frontline » NBA de la Lituanie et décroche donc son tout premier ticket olympique dans l’histoire (96-85), sur le parquet de son adversaire du jour.

La Slovénie rentre donc dans le Groupe C, avec le Japon, l’Argentine, et l’Espagne.