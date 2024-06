Dallas n’imagine pas Luka Doncic zapper la Slovénie

Ayant fini les playoffs sur les rotules, avec de multiples problèmes physiques, Luka Doncic n’a logiquement pas voulu faire de promesses à la Slovénie, quant à sa participation pour le Tournoi de Qualification Olympique.

Pourtant, cela arrive vite, puisque le rendez-vous est du 2 au 7 juillet à Athènes pour défier la Grèce, la République dominicaine, l’Égypte, la Croatie et la Nouvelle-Zélande. Et seul le vainqueur rejoindra Paris…

Néanmoins, du côté de Dallas, on imagine mal Luka Doncic faire l’impasse sur le TQO avec la sélection nationale.

« C’est probablement l’une de ses plus grandes joies » a ainsi répondu Nico Harrison, le GM de la franchise texane. « Je pense que tant qu’il pourra marcher, il ira probablement jouer avec eux ».

On devrait donc voir « Luka Magic » avec la Slovénie en Grèce, même s’il n’est pas forcément à 100%. Et il faudra que Giannis Antetokounmpo et les siens se méfient, car Luka Doncic avait permis à son pays de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, grâce à sa victoire lors du TQO de Kaunas… en battant la Lituanie en finale.

Et dans la continuité, les Slovènes n’étaient qu’à un contre de Nicolas Batum d’aller défier les Etats-Unis en finale des Jeux olympiques. Avant de finir au pied du podium.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.