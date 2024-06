Luka Doncic veut se soigner avant de penser aux Jeux olympiques

Déjà cramé après deux rencontres, Luka Doncic a fini cette finale NBA sur les rotules. Sa maladresse à 3-points en était peut-être le signe le plus visible. Sur les trois derniers matches, le Slovène a cumulé un affreux 3 sur 24 à 3-points, dont 21 tirs ratés de suite. Touché à une cheville, un genou, puis ensuite au thorax, il a serré les dents quasiment pendant tous les playoffs, et son immense talent n’a pas suffi face au collectif des Celtics.

« Peu importe si j’étais blessé, et si c’était grave… J’étais sur le terrain. J’ai essayé de jouer, mais je n’en ai pas fait assez » a-t-il répondu en conférence de presse.

48 heures de réflexion

Impressionné par la défense physique des Celtics, Luka Doncic a rendu hommage à ses coéquipiers. À ce groupe né en février après les arrivées de PJ Washington et de Daniel Gafford. « Nous avons effectué de grands échanges. Nous sommes ensemble depuis cinq mois, et je suis fier de tous les joueurs qui sont entrés sur le terrain, de tous les entraîneurs, de toutes les personnes qui sont derrière. Évidemment, nous n’avons pas gagné les Finals, mais nous avons fait une saison d’enfer et je suis fier de chacun d’entre eux. »

Avant de penser à une revanche, dès la saison prochaine, il faut se projeter vers le tournoi de qualification olympique. Pour la Slovénie, le rendez-vous est du 2 au 7 juillet à Athènes pour défier la Grèce, la République dominicaine, l’Égypte, la Croatie et la Nouvelle-Zélande.

Sur le papier, la qualification est possible, mais Luka Doncic n’a pas ça en tête pour le moment.

« Je ne veux pas parler de la suite. J’ai des décisions à prendre. J’essaie juste me soigner au mieux. On va en discuter… Il y a des interviews dans deux jours, n’est-ce pas ? Je vous donnerai une réponse à ce moment-là. »

Le rendez-vous est pris !