Tournois pré-olympiques : le programme de la première journée

Le basket reprend ses droits avec la première journée des quatre tournois pré-olympiques. Des stars NBA comme Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou encore Deandre Ayton et Domantas Sabonis sont en lice pour aider leurs nations à décrocher un ticket pour les Jeux olympiques 2024.

Les tournois se déroulent du 2 au 7 juillet, à Athènes (Grèce), Riga (Lettonie), Valence (Espagne) et San Juan (Porto Rico).

Voici la composition de chaque tournoi, avec deux poules de trois équipes. Seul le vainqueur de chaque tournoi ira aux Jeux olympiques, et tous les regards seront tournés vers Le Pirée où la Grèce et la Slovénie devraient s’affronter en finale pour le dernier ticket.

TQO Valence : Espagne, Angola, Liban (Poule A) — Bahamas, Finlande, Pologne (Poule B)

: Espagne, Angola, Liban (Poule A) — Bahamas, Finlande, Pologne (Poule B) TQO Athènes : Grèce, République dominicaine, Égypte (Poule B) — Slovénie, Croatie, Nouvelle-Zélande (Poule A)

: Grèce, République dominicaine, Égypte (Poule B) — Slovénie, Croatie, Nouvelle-Zélande (Poule A) TQO Riga : Lettonie, Géorgie, Philippines (Poule A) — Brésil, Monténégro, Cameroun (Poule B)

: Lettonie, Géorgie, Philippines (Poule A) — Brésil, Monténégro, Cameroun (Poule B) TQO San Juan : Porto Rico, Italie, Bahrein (Poule B) — Lituanie, Mexique, Côte d’Ivoire (Poule A).

PROGRAMME DE LA 1ERE JOURNEE

Brésil – Monténégro (14h30)

Egypte – République dominicaine (16h30)

Finlande – Bahamas (17h30)

Lettonie – Géorgie (18h00)

Slovénie – Croatie (20h00)

Espagne – Liban (20h30)

Italie – Bahrein (23h30)

Mexique – Lituanie (02h30)