Chris Webber a 50 ans | Un prototype en avance sur son temps

Chris Webber fête aujourd’hui ses 50 ans, et c’est l’occasion de revoir son Top 10 en carrière avec ses inspirations géniales à la passe ou son culot pour aller dunker sur Charles Barkley alors qu’il n’était que rookie.

Si l’on doit comparer Chris Webber à des vedettes actuelles, c’est le physique de Julius Randle avec la vision d’un Nikola Jokic. Un intérieur mobile, avec des mains incroyables, presque en avance sur son temps, avec sa capacité à mener le jeu mais aussi à aligner des stats à la Karl-Anthony Towns. Il y a quelques années, il expliquait qu’il aurait adoré jouer à l’époque actuelle.

« J’ai joué mon rôle dans cette évolution » reconnaissait-il. « J’aurais adoré avoir la liberté qu’ils ont aujourd’hui, mais ce n’était pas le cas alors. On en a profité. J’ai adoré être un point forward. Je pense que Don Nelson avait vu ça quand il m’a drafté, mais le jeu était différent. J’ai aimé ce rôle, j’essayais de rendre mes coéquipiers meilleurs et de montrer que les intérieurs pouvaient faire le jeu, en shootant de loin ou en faisant des passes. »

Premier choix de la Draft 1993, quelques semaines après avoir pris un temps-mort fatal en finale NCAA, il est échangé dans la foulée aux Warriors contre Penny Hardaway. On ne saura jamais ce qu’aurait donné son association avec Shaquille O’Neal… A Golden State, Sacramento ou encore Washington, il n’atteindra pas les sommets, sur le plan individuel comme collectif. La faute à une sale caractère en début de carrière, puis à des grosses blessures, mais aussi à la présence du duo Kobe-Shaq dans la conférence Ouest. Certes cinq fois All-Star et cinq fois élu dans une All-NBA Team, il est rarement cité parmi les meilleurs joueurs de sa génération, et Don Nelson livre une explication.

Un joueur symbole des Kings des années 2000

« Je ne pense pas que Webber, à ce moment de sa vie en tout cas, était prêt à jouer un basket qui gagne, ou quoi que ce soit qui gagne à ce moment-là » expliquera plus tard l’ancien coach des Warriors à propos de son rookie. « C’était un gamin très perturbé à l’époque. C’est probablement le joueur le plus difficile que j’ai eu à coacher. Ça lui a pris longtemps avant de comprendre. »

Malgré cette immaturité, il fera partie de la grande équipe des Kings au début des années 2000, celle qui tiendra tête aux Lakers du tandem Shaq-Kobe. Hélas, Vlade Divac, Chris Webber ou encore Mike Bibby échoueront en sept manches, aux portes des Finals… Régulier malgré de grosses blessures, Chris Webber tournera à 20 points et 10 rebonds de moyenne en 15 ans de carrière. Des stats qui lui ont finalement permis d’entrer au Hall of Fame. Ce soir-là, il avait rendu hommage à Isiah Thomas, « son ange gardien ».

« J’ai 16 ans, Zeke (le surnom de Thomas) appelle chez moi pour savoir s’il peut venir nous parler. Après avoir discuté avec mes parents, il m’a dit qu’il savait ce que je vivais, et de ne pas m’inquiéter », avait raconté Webber, avant d’être pris par l’émotion. « Tu m’as dit que si j’avais besoin de quoi que ce soit, tu serais là, financièrement, mentalement. Tu m’as donné confiance, tu as validé mon jeu. Tu m’as protégé des vautours et c’est pour ça que je n’ai jamais eu besoin de prendre de l’argent de quiconque. Tu as pris sur ton temps et tu as planté une graine. Merci Isiah, je t’aime. »

Chris Webber Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1993-94 GOS 76 32 55.2 0.0 53.2 4.0 5.1 9.1 3.6 3.3 1.2 2.7 2.2 17.5 1994-95 WAS 54 38 49.5 27.6 50.2 3.7 5.9 9.6 4.7 3.4 1.5 3.1 1.6 20.1 1995-96 WAS 15 37 54.3 44.1 59.4 2.5 5.1 7.6 5.0 3.4 1.8 3.3 0.6 23.7 1996-97 WAS 72 39 51.8 39.7 56.5 3.3 7.0 10.3 4.6 3.6 1.7 3.2 1.9 20.1 1997-98 WAS 71 40 48.2 31.7 58.9 2.5 7.0 9.5 3.9 3.8 1.6 2.6 1.8 21.9 1998-99 SAC 42 41 48.6 11.8 45.4 3.6 9.4 13.0 4.1 3.5 1.4 3.5 2.1 20.0 1999-00 SAC 75 38 48.3 28.4 75.1 2.5 8.0 10.5 4.6 3.5 1.6 2.9 1.7 24.5 2000-01 SAC 70 41 48.1 7.1 70.3 2.6 8.5 11.1 4.2 3.2 1.3 2.8 1.7 27.1 2001-02 SAC 54 38 49.5 26.3 74.9 2.8 7.3 10.1 4.8 3.4 1.7 2.9 1.4 24.5 2002-03 SAC 67 39 46.1 23.8 60.7 2.4 8.1 10.5 5.4 3.0 1.6 3.2 1.3 23.0 2003-04 SAC 23 36 41.3 20.0 71.1 2.1 6.6 8.7 4.6 3.3 1.4 2.6 0.9 18.7 2004-05 * All Teams 67 35 43.3 34.1 79.4 1.9 7.2 9.1 4.8 3.2 1.4 2.7 0.8 19.5 2004-05 * SAC 46 36 44.9 37.9 79.9 2.0 7.7 9.7 5.5 3.1 1.5 2.9 0.7 21.3 2004-05 * PHL 21 34 39.1 26.7 77.6 1.7 6.1 7.9 3.1 3.3 1.2 2.3 0.9 15.6 2005-06 PHL 75 39 43.4 27.3 75.6 2.5 7.4 9.9 3.4 2.9 1.4 2.4 0.8 20.2 2006-07 * All Teams 61 30 45.2 36.4 63.8 2.0 5.1 7.2 3.1 2.3 1.0 1.8 0.7 11.2 2006-07 * DET 43 30 48.9 33.3 63.6 2.0 4.7 6.7 3.0 2.5 1.0 1.7 0.6 11.3 2006-07 * PHL 18 30 38.7 40.0 64.3 2.1 6.2 8.3 3.4 2.0 1.0 1.8 0.8 11.0 2007-08 GOS 9 14 48.4 0.0 41.7 0.2 3.3 3.6 2.0 1.9 0.4 1.2 0.7 3.9 Total 831 37 47.9 29.9 64.9 2.7 7.0 9.8 4.2 3.3 1.4 2.8 1.4 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.